Выставку картин "Зима в городе" представили в Минске

31 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. В канун Нового года Художественная галерея Михаила Савицкого представила выставку "Зима в городе" совместно с Белорусским союзом художников, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Зимний пейзаж - популярная тема у белорусских мастеров, которые видят красоту и очарование в любом сезоне и погоде. У каждого автора зима приобретает свое настроение: у одних она суровая и мрачная, у других - безмятежная и мягкая, у кого-то искрящаяся и жизнерадостная", - отметили в галерее.

В экспозиции представили более 50 произведений живописи и графики, которые охватывают период с 1960-х годов до наших дней. Это преимущественно городские пейзажи столицы и окрестностей.

"Зима в городе чаще предстает в виде традиционных для этой поры года забав, чем самой природы. Яркий тому пример - работы Василия Сумарева "Веселая зима в Лошице" и "Праздник зимы на Тракторном поселке", где можно наблюдать самые разные зимние развлечения: катание на коньках, лыжах и ледяных горках, перетягивание каната, игру в снежки. Солнечный "Воскресный день" Алексея Коктева передает спортивную атмосферу лыжных соревнований", - рассказали организаторы.

По их словам, совсем иное настроение в работах Бориса Аракчеева, Абрама Кроля, Антона Бархаткова, Ивана Дмухайло, Михаила Савицкого, Георгия Поплавского. На картинах этих авторов зима предстает, скорее, суровой и серой, а город погружен в обыденные дела и прозаичные будни.

На выставке также представлены работы современных авторов. Можно увидеть картины Виктора Барабанцева. Художнику нравится писать на тему зимних праздников. Например, одно из произведений посвящено Колядам. "Он изображает веселые компании ряженых, которые со смехом и танцами движутся от дома к дому по улицам старого Заславля", - добавили в учреждении.

Особое внимание Минску и городскому пейзажу уделяет в своих произведениях Василий Пешкун. На его холстах все оттенки и настроения зимы - от яркого, искристого морозного утра до вечерней оттепели в тихих двориках старого города.

"Приглашаем ощутить такие разные зимние настроения на нашей выставке, которая будет работать до 23 января", - заключили в галерее.-0