Выставку керамики "Искусство живого огня" представят в Могилеве 12 октября

11 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском областном художественном музее имени П.В.Масленикова 12 октября откроется выставка "Искусство живого огня". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в учреждении культуры.

Проект реализован по итогам XVII Международного пленэра по керамике "Арт-Жыжаль", который проходил в Бобруйском районе с 17 июля по 2 августа. В него вошли произведения 17 участников из Беларуси, Грузии, Молдовы, Перу, России и Украины. Работы мастеров объединены темой фольклора и мифологии в искусстве современной керамики. Каждый из участников раскрыл ее по-разному, соединив авторское видение и своеобразие культуры своей страны.

"В творческих работах участники продемонстрировали разнообразие технологических процессов, сочетание различных способов обжига, диапазон пластических свойств глинистых материалов, а также рельефных, фактурных, цветовых и графических способов обработки поверхности декоративных форм", - рассказали в музее.

Перед тем как экспонироваться в областном центре, итоговая выставка была представлена широкому кругу зрителей в Бобруйском художественном музее. После Могилева работы международного пленэра по керамике увидят жители и гости столицы.-0-