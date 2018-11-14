Выставку мастера психологического портрета Гунарса Бинде представят в Минске

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка известного латвийского фотохудожника Гунарса Бинде откроется 21 ноября в Художественной галерее Михаила Савицкого, сообщили БЕЛТА в Музее истории города Минска.

В экспозиции "Гунарс Бинде. Ретроспектива" будет представлено более 80 фоторабот 1960-2000-х годов из разных авторских коллекций: натюрморты, пейзажи, репортажные снимки, портреты, ню. "Гунарс Бинде - признанный мастер психологического портрета, который улавливает и передает душевное состояние человека и его характер. В объективе его камеры побывали многие выдающиеся деятели искусства - французский актер-мим Марсель Марсо, композитор Раймонд Паулс, дирижер Леонидс Вигнер. Самой известной из представленных на выставке работ Бинде является портрет режиссера Эдуарда Смильгиса, за который он был удостоен высокой награды на фотовыставке в Аргентине в 1966 году", - рассказали в музее.

Особое место в творчестве Гунарса Бинде занимает фотография обнаженной натуры. Автор стремится отразить красоту линий и форм каждой модели. Наполненные лиризмом, деликатностью, трепетным отношением к красоте женского тела, его работы стали настоящими шедеврами фотографического искусства. А своей визитной карточкой художник считает фотографию "Сидящая у кресла", которая включена в английскую энциклопедию фотографии.

Работы латвийского маэстро давно стали классикой. Его творчество - это преданность черно-белой фотографии и оптической фотокамере, это бесконечные эксперименты с возможностями формы и света. Нередко фотограф показывает драматическое и потрясающее, передавая в своих работах стремление мчаться вперед. Но при этом во всех снимках есть духовное пространство, которое дает зрителям возможность остаться наедине с фотографическим образом.

Выставка будет работать до 16 декабря. Ее цель - рассказать о Латвии, как о стране культурного туризма, и познакомить минчан с творчеством известного фотохудожника.

Гунарс Бинде занимается фотографией с 1958 года. Его работы публиковались во многих зарубежных журналах и участвовали в международных выставках в Латвии, Литве, Эстонии, Чехии, Аргентине, России, Бельгии, Польше, Югославии, США, Германии, Австрии, Словакии, Турции. Он удостоен почетного звания Выдающийся художник Международной федерации фотографического искусства, а также является членом Латвийской ассоциации профессиональных фотографов, почетным членом Финского союза фотографов, Датского фотографического союза, Австрийского фотографического союза.-0-