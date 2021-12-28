Выставку Никаса Сафронова "Ангел света" представили в Бресте

28 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра сегодня открылась персональная выставка известного российского художника Никаса Сафронова "Ангел света", передает корреспондент БЕЛТА.

Вернисаж проходил в формате вечера в темноте. Картины сопровождались специальной подсветкой. По залу неслышно перемещались "живые" скульптуры в образе ангелов. Каждой даме на входе вручалась темно-бордовая роза. Все это придавало мероприятию празднично-сказочную, таинственную атмосферу.

"Такое световое решение выставки - задумка Никаса Сафронова. Нам очень хотелось, чтобы посетители могли хоть ненадолго оторваться от повседневных будней, погрузиться в красоту, историю каждой конкретной работы, попутешествовать вместе с ними. Вполне возможно, что лучше понять автора помогут его зашифрованные послания в названиях картин", - сказала на открытии вернисажа куратор выставки Алиса Стуканова.

В экспозиции представлено без малого пять десятков живописных и графических работ мастера, написанных в разные годы в разных жанрах. Венецианские этюды сменяются воспоминаниями о Египте и других восточных странах, морские и городские пейзажи - портретами, сюжетными сюрреалистическими композициями в присущем Никасу Сафронову авторском стиле. Художественные произведения представлены как в классическом исполнении - на холстах, так и с использованием мультимедийных технологий.

"Этой замечательной выставкой выдающегося художника современности, заслуженного художника России мы закрываем 2021 год и открываем 2022-й. Это честь для нас", - отметила директор выставочного зала Екатерина Шевченко.

Выставка "Ангел света" в выставочном зале областного общественно-культурного центра на ул.Советской в Бресте будет работать по 30 января.-0-