Выставку о культовой певице с белорусскими корнями Эми Уайнхаус покажут в Минске

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Эми Уайнхаус: Семейный портрет" откроется в Художественной галерее Михаила Савицкого 15 июня, сообщили БЕЛТА в Музее истории города Минска.

Легендарная выставка Еврейского музея Лондона Amy Winehouse: A Family Portrait посвящена культовой певице, шестикратной обладательнице премии "Грэмми", чьи предки родом из Беларуси. После успеха в Мельбурне, Брюсселе, Сан-Франциско и других городах мира, это будет первый и единственный показ выставки "Эми Уайнхаус: Семейный портрет" в странах СНГ, после чего ее расформируют и вернут экспонаты семье Эми и другим владельцам.

"Мировое турне выставки завершится в Минске не случайно. В 1890 году из Минска в Лондон со своей семьей перебрался прапрадед Эми - Харрис Уайнхаус. Семья продолжает бережно хранить память о своих корнях, поэтому отдельная зона экспозиции отведена под генеалогическое древо, где отражена эта часть ее истории", - рассказали в музее.

Выставка представляет собой историю об Эми, ее семье, происхождении, начале карьеры. "Будут экспонироваться личные вещи, раскрывающие характер певицы и атмосферу, в которой рождалось ее творчество, - отметили организаторы. - Продемонстрируем уникальные семейные фотографии, гитары, пластинки, коллекцию любимой одежды, статуэтки "Грэмми". Экспозицию сопровождает специально подготовленный текст Алекса - брата Эми. Теплые, ласковые слова о его сестре и всей семье, написанные с тонким юмором, делают выставку поистине уникальной".

К показу выставки подготовлена программа мероприятий, в которой, в частности, концерт-трибьют Эми Уайнхаус на Большом британском фестивале 23 июня в Верхнем городе в Минске и лекции о культурном наследии Беларуси.

Экспозиция о британской певице будет работать по 31 августа. Выставка организована посольством Великобритании в Беларуси, Центром белорусско-еврейского культурного наследия, Институтом Гете и Музеем истории города Минска, при поддержке посольства Израиля в Беларуси.-0-