Выставку о природе и достопримечательностях Пакистана открыли на "Славянском базаре"

15 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Выставка работ художника Джимми Инженера и фотографа Хамида Хусейна "Сокровища Пакистана" открылась на XXX Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Всех почитателей этой исламской страны приглашают в Музей истории частного коллекционирования, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Джимми Инженер - социальный работник, который в своем творчестве показывает красоты Пакистана. В 1976 году он стал профессиональным художником. Его произведения вскоре стали выражением правды и справедливости, сострадания к людям, которых он видел. Работы автора всегда восхищали любителей искусства в Пакистане и за рубежом. Картины Джимми Инженера находятся в частных коллекциях более чем в 60 странах мира. Джимми Инженер получил свыше 100 наград и медалей за свою карьеру в области искусства и социальную работу. Он отмечал, что для него важнее быть хорошим человеком, чем великим художником.

Фотографии Хамида Хуссейна знакомят с природой Пакистана и его достопримечательностями. Он многому научился, работая с известным японским фотографом Хироки Фуджитой, который провел восемь лет в Пакистане, чтобы закончить свои книги по искусству. В настоящее время Хамид работает в компании в Канаде и сопровождает группы в турах по Шелковому пути. Фотография и пешие прогулки - хобби Хамида. Наблюдая за его снимками в социальных сетях, многие зрители восхищаются его работами.

Посол Пакистана в Беларуси Саджад Хайдер Хан отметил, что рад быть на "Славянском базаре". Сегодня в Витебске он посетил дом-музей Марка Шагала. По признанию дипломата, художник поразил его своими работами и было важно посмотреть, где он жил. Говоря о выставке, посол подчеркнул, что Пакистан страна с богатой и разнообразной культурой. "Узнав, что на "Славянский базар" приезжает много гостей, решили познакомить их с нашей культурой. Надеюсь, подобные мероприятия станут ежегодными", - сказал дипломат.

Начальник управления культуры Витебского облисполкома Петр Подгурский поблагодарил посла Пакистана за возможность провести такую выставку. Фестиваль открыт для взаимодействия не только славянских и европейских культур, но и с другими странами, в том числе Азии.

Выставка "Сокровища Пакистана" будет работать по 29 июля. Ее организовало посольство Пакистана в Беларуси.-0-