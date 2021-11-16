Выставку о животных и растениях на гербах подготовил Брестский областной краеведческий музей

16 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский областной краеведческий музей подготовил выставку о растениях и животных на гербах региона, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором "Природа и экология" музея Наталья Мурыгина.

Выставка откроется 17 ноября, она расположилась на 1-м этаже музея. В ней собрано около 100 экспонатов. Часть из них - в печатном виде. Дополнят их изделия, созданные в разных техниках в центрах ремесел и народными мастерами. Посетители смогут увидеть разнообразие гербов городов, поселков и деревень Брестской области. Компанию им составит герб национального парка "Беловежская пуща". Будут на выставке также флаги районов и коллекция медалей с изображениями животных и растений из фондов областного краеведческого музея.

"Геральдика очень заманчивая вещь. Когда готовили выставку, сами удивлялись, насколько разнообразными могут быть гербы. На них изображены животные и растения, которые характерны для региона. Например, часто встречаются лилия и дуб (желуди). Среди представителей фауны трудно кого-то выделить: есть рыбы, журавли, голуби, зубры. Попадаются и вымышленные животные. Например, на гербе городского поселка Логишин Пинского района изображен волк с ногами лося и лисьим хвостом", - рассказала Наталья Мурыгина.

Часто на гербах в Брестской области встречается голубой фон, реже - красный, зеленый, желтый. Примечательно, что в изображении геральдических символов использован серебристый цвет. "Очень богат в этом плане Лунинецкий район - гербы есть у многих крупных населенных пунктов. Причем это не только современные варианты. Изображения перекликаются с теми, что были на старинных родовых гербах", - добавила завсектором.

Выставка будет работать до 19 декабря.-0-