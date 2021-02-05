Выставку "Подношение С.Ю.Жуковскому" презентовали в Бресте

5 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В филиале Брестского областного краеведческого музея - музее "Спасенные художественные ценности" - сегодня открылась выставка "Подношение С.Ю.Жуковскому", посвященная памяти одного из самых ярких представителей пейзажного и интерьерного жанров конца XIX - начала XX века Станислава Жуковского, передает корреспондент БЕЛТА.

Выставка является итогом ставших уже традиционными живописных пленэров, которые в течение пяти лет организует "Товарищество передвижных художественных выставок. XXI век. (Санкт-Петербург)" совместно с участниками белорусского культурного проекта "Усадьба Журавлиное". В свое время Станислав Жуковский постоянно участвовал во всех выставках русских передвижников. Современные художники продолжают традиции реалистической и импрессионистской живописи, видным представителем которой он был.

В экспозиции представлено более 30 живописных работ, созданных во время пленэров в 2015-2019 годах художниками Беларуси, России, Польши и Узбекистана. География этих пленэров достаточно широкая - от Пружанщины и Гродненщины, где прошло детство Станислава Жуковского, до Выборга и усадьбы "Архангельское" в Подмосковье. В числе участников выставки и члены Брестской областной организации Белорусского союза художников Игорь Романчук, Галина Рябова, Нила Горчанюк.

Главный специалист управления культуры облисполкома Светлана Романюк поблагодарила организаторов выставки за возможность проникнуться духом Жуковского, пожелала творческого вдохновения мастерам кисти. "Эта небольшая камерная экспозиция проникнута теплом и солнечным светом. Каждая работа - настоящее произведение искусства", - отметила она. В вернисаже также приняли участие руководители дипломатических ведомств, аккредитованных в Бресте.

Станислава Жуковского считают своим художником в Беларуси, России и Польше. Его называли "певцом русской усадьбы" и прямым наследником Левитана, одним из ведущих пейзажистов России. Академик Петербургской Императорской академии художеств, белорусский национальный гений, он оставил после себя огромное художественное наследство - 670 произведений, которые хранятся в ведущих музеях и галереях Европы, частных коллекциях.

Кураторы творческого проекта "Усадьба Журавлиное" Светлана и Иосиф Машкало, из фондов которого и сформирована экспозиция, надеются, что в недалеком будущем музей имени С.Ю.Жуковского будет создан и на малой родине художника - в Пружанском районе.

Выставка будет работать до 21 марта.-0-

Фото Вадима Якубёнка