Портреты селебрити из монет можно увидеть на выставке в Минске

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка портретов из антикварных монет Facemoney ("Фейсмани") откроется 16 декабря в Художественной галерее Михаила Савицкого, сообщили БЕЛТА в Музее истории города Минска.

"Сюжеты на тему денег весьма популярны в живописи и графике. Впервые в столице покажут серию работ автора и создателя техники "фейсмани" Александра Савкина. Он создал из монет портреты известных личностей: деятелей культуры, искусства, науки, спортсменов, музыкантов, актеров", - рассказали в музее.

Среди работ Александра Савкина есть портреты Михаила Савицкого, Владимира Мулявина, Юрия Никулина, Сальвадора Дали, Анджелины Джоли, Стива Джобса и Лионеля Месси.

Техника представляет собой создание расписных панно из советских монет, которые вышли из обращения. Каждая картина насчитывает около 4 тыс. монет. Несколько месяцев может занимать сложный процесс обработки металла от коррозии, ручная роспись каждой отдельной монеты и их последующее покрытие защитными слоями.

"Автор выставки предлагает взглянуть на деньги под другим углом. Искусство и деньги связаны между собой. Во все времена художники превращали искусство в деньги, а Александр Савкин превращает деньги в искусство", - отметили организаторы.

На выставке будет работать видеозона, также каждый желающий сможет пройти квест. В процессе работы экспозиция будет дополняться. Увидеть ее можно до 23 января.-0-