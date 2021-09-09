Выставку работ Елены Чуйковой "Графическое настроение" представят в музее Витебска

9 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском областном краеведческом музее 10 сентября откроется выставка графических работ Елены Чуйковой "Графическое настроение", сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Жанр графических работ, основанный на традициях письменности и обладающий точностью изложения, недвусмысленно описывает изначальный замысел автора. При этом, являясь частью мира искусства, графика оставляет возможность каждому трактовать изображение через ощущения собственного взгляда. "Выставочный проект "Графическое настроение" - удивительное путешествие по современному Витебску, представленному глазами художницы. Работы Елены Чуйковой, выполненные в технике промышленной графики, представляют меняющийся портрет города с его архитектурными памятниками, известными и неизвестными пейзажами, жизнью городских обитателей. Вместе с художницей посетитель не просто открывает для себя неизведанные уголки Витебска, которыми так богат город, автор предоставляет возможность каждому пришедшему создать собственный образ города над Западной Двиной", - рассказали в музее.

Во время выставки пройдет мастер-класс художницы, участники получат возможность придать новый облик знаковым местам и архитектурным памятникам Витебска, разукрасив их изображения по своему усмотрению. Также Елена Чуйкова научит азам росписи авторской печати.

"Графическое настроение" можно увидеть до 10 октября.-0-