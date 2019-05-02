Выставку живописи братьев Ткачевых представят в Гомеле

2 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ретроспективная выставка "Братья Ткачевы. Начало пути" откроется в Гомельском дворцово-парковом ансамбле 3 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном историко-культурном учреждении.

В Гомеле в экспозиции будут представлены 37 живописных полотен авторов, в которых затрагиваются темы Родины, истории советской страны, судьбы человека. Они тесно переплетаются с линиями жизни самих живописцев.

С 4 мая по 14 июля посетители выставки "Братья Ткачевы. Начало пути" в Гомеле смогут проследить историю СССР с ее драматическими и героическими событиями, прикоснуться к классике реалистического искусства XX века.

Работы предоставлены Брянским областным художественным музейно-выставочным центром. Произведения живописцев составляют коллекцию Музея братьев Ткачевых, открытого в 1995 году, в основу которого лег дар художников городу Брянску. Сегодня его фонды насчитывают более 800 полотен и подготовительных эскизов авторов. Это наиболее крупное музейное собрание их творчества.

Произведения Алексея и Сергея Ткачевых находятся также в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Национальном художественном музее Беларуси и еще свыше сотни других музеев и частных коллекциях в различных странах мира.

Алексей (родился в 1925 году) и Сергей (родился в 1922 году) Ткачевы - классики советского искусства, народные художники СССР, действительные члены Российской Академии художеств, лауреаты Государственных премий и Премии Союзного государства. Начало творческого пути братьев связано с белорусской землей: учеба в Витебском художественном техникуме до войны, проживание в Минске после распределения из института имени В.И. Сурикова, переезд их родителей на постоянное место жительства в белорусскую деревню Низок. А их живопись, выдержанная в лучших традициях академического искусства, пользуется заслуженным авторитетом и любовью народа на всем постсоветском пространстве.

Организаторы выставки - государственное историко-культурное учреждение "Гомельский дворцово-парковый ансамбль" и Брянский областной художественный музейно-выставочный центр.-0-