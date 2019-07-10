Выставку живописи "Радзімаю зачараваны" представили в Витебском центре современного искусства

10 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Выставку работ Кастуся Качана "Радзімаю зачараваны" представили сегодня в выставочном зале Витебского центра современного искусства (ВЦСИ) на "Славянском базаре", передает корреспондент БЕЛТА.

Экспозиция объединила около 40 работ разных лет. Художник их писал во время своих поездок по Беларуси, в основном в ее западной части, в том числе родном для него Новогрудском районе. Автор показал знакомые с детства виды, земляков, их быт и заботы. На картинах изображены костелы известных городов и местечек: в Гольшанах, Ошмянах, Ракове, Жупранах, Пинске.

"Представленные картины - часть проекта, посвященного Году малой родины. Я родился в западной части страны, очень ее люблю. В ней сохранилось больше старинных храмов, там есть особенная аура и энергетика. Это мой мир, откуда черпаю сюжеты для работ", - сказал художник.

Директор Витебского центра современного искусства Андрей Духовников отметил, что был знаком с художником Кастусем Качаном заочно и достаточно давно. "Мне нравится эта живопись. В картинах нашел несколько интересных моментов, которые важны лично для меня. Надеюсь, дружба нашего центра с художником продолжится", - сказал он.

Экспозиция будет работать по 4 августа.

Выставочная программа "Славянского базара" началась 9 июля с выставки современных белорусских художников "Гукі беларускага жывапісу". Сегодня прошли презентации нескольких проектов, в их числе "Традиционное искусство Вологодчины", выставка снимков советского и российского фотографа Игоря Гневашева "Кино как жизнь. Жизнь как кино", а также выставка "Белое, красное, черное: символика цвета в народной культуре". В нее входят предметы домашнего убранства, детали женской и мужской традиционной одежды из фондов музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля.-0-