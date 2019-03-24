Выставку живописи "Родны край" представят 27 марта в галерее Михаила Савицкого

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка живописи "Родны край" Николая Назарчука откроется 27 марта в Художественной галерее Михаила Савицкого, сообщили БЕЛТА в Музее истории города Минска.

Экспозиция представит ретроспективу работ художника разных периодов творчества, с середины 1960-х годов до начала XXI века, из коллекции семьи мастера, Белорусского союза художников, Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа.

"Большая персональная выставка Николая Назарчука впервые покажет творческие достижения одного из мастеров современного белорусского искусства, в то же время откроет имя этого выдающегося живописца", - отметил художественный критик Евгений Шунейко.

Николай Назарчук работал в разных жанрах и тематических направлениях масляной, темперной, акварельной живописи, создал сотни произведений и тысячи эскизов, набросков, зарисовок, многие из которых будут демонстрироваться на выставке. Например, картины "Цветы для Алоизы Пашкевич" и "Витольд Бялыницкий-Бируля и Якуб Колас в Прилуках в 1945 году" из исторического цикла, посвященного легендарным деятелям истории и культуры Беларуси.

Работы "Беларусь, твой народ дачакаецца", "Возрождение", "Аллегория времени" также будет показаны на выставке наряду с такими картинами, как "Мать погибшего", "Портрет героя Советского Союза Владимира Царука", "Портрет художника Леонида Борозны". "Все герои очень разные по характеру и социальной роли. Но их объединяет белорусская искренность, скромность и верность своим моральным принципам. Черты их задумчивых лиц надолго запоминаются своей человечностью и правдивостью чувств", - рассказал искусствовед.

По его словам, художник - хороший колорист и мастер этюдных натюрмортов, пейзажей, портретов. "Его живопись богата контрастами, навеянными полесской природой, его палитра громкая и разнообразная от густых и насыщенных малахитово-янтарных аккордов до прозрачных и солнечных полутонов и оттенков", - подчеркнул Евгений Шунейко.

Выставка "Родны край" будет демонстрироваться по 14 апреля.

Произведения мастера находятся в музеях Беларуси и частных коллекциях России, Польши, Франции.-0-