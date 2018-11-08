Выставочная площадь Национального исторического музея в новом здании увеличится втрое

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставочная площадь Национального исторического музея Беларуси увеличится втрое после переезда в новое здание, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор музея Павел Сапотько.

Сейчас в Национальном историческом музее выставлена очень малая доля коллекций и музейных предметов из фондов. "Сегодня под экспозицию отведено всего лишь 2 тыс. кв.м, а в новом здании это уже будет около 6 тыс. кв.м, где расположатся постоянная экспозиция и залы для временных выставок. Также там будут размещены фондохранилища, презентационный, лекционный и конференц- залы. Совершенно новая экспозиция представит историю Беларуси от первобытно-общинного строя до современных достижений в экономической, культурной, научной и других сферах. Будут такие выставочные залы, как "Первобытно-общинный строй и Полоцкое княжество", "Великое княжество Литовское и Речь Посполитая", "Российская империя. Беларусь с конца XVIII века до 1917 года", "Период 1917-1939 годов", "Война 1812 года, Первая и Вторая мировые войны", "Период 1939 - 1991 годов" и "Период современной белорусской государственности". В экспозиции планируется разместить порядка 15% предметов всего собрания музея. Причем мы не ограничиваемся только историей и культурой, а рассказываем и о здравоохранении, отраслях народного хозяйства, вкладе выдающихся личностей в развитие страны. Музей будет оснащен новейшими техническими средствами. Отдельно в открытом хранении планируется представить коллекции народного костюма, музыкальных инструментов, нумизматики и керамики", - рассказал Павел Сапотько.

Национальный исторический музей проводит конкурс на разработку архитектурно-художественного решения постоянной экспозиции будущего здания. "В этом конкурсе могут участвовать различные архитектурные институты, проектные мастерские, творческие группы в составе архитекторов, художников, дизайнеров, которые разработают художественную концепцию и элементы визуализации, на основе уже существующей научной концепции и тематико-экспозиционного плана нашего будущего музея. Предложения принимаются до 30 ноября, когда и состоится их рассмотрение, после чего мы узнаем, кто будет автором художественного воплощения нашей научной концепции. Среди критериев, безусловно, цена предложения, само архитектурно-художественное и техническое видение, способ внедрения информационных технологий и, конечно же, опыт работы претендентов и примеры экспозиций, созданных ими ранее. Сейчас необходимо разработать конструкцию музейного оборудования, обеспечить сохранение музейных предметов, представить цветовое решение экспонатов и световое решение залов экспозиций. Этот процесс достаточно сложный, потому что будет состоять из многих блоков: визуализации, экспозиционного дизайна, объемно-пространственного решения, зонирования пространства с маршрутом экспозиции, размещения витрин", - подчеркнул директор. Подробная информация размещена на сайте www.icetrade.by (процедура закупки № 2018-620517)

Строительство нового здания Национального исторического музея на проспекте Победителей по проекту заслуженного архитектора Беларуси Олега Воробьева начнется в 2020 году. На возведение объекта отводится два года. Общая площадь здания составит 19 тыс. кв.м.-0-