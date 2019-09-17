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17 сентября 2019, 16:58

Выставочный проект к 80-летию воссоединения Западной Беларуси с БССР открылся в Нацбиблиотеке

Фото из архива
Фото из архива

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставочный проект "17 верасня 1939 года. Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусі", посвященный 80-летию воссоединения Западной Беларуси с БССР открылся в Национальной библиотеке, передает корреспондент БЕЛТА.

17 сентября 1939 года - одна из самых значимых дат в истории страны. Именно тогда приказом советского правительства были объединены западная и восточная части Беларуси.

Экспонаты выставки предоставлены Национальным архивом Беларуси, Белорусским государственным архивом кинофотофонодокументов, Национальной библиотекой Беларуси. В экспозиции оригиналы документов, в том числе периодическая печать за 1939 год, официальные фотографии, литературные отзывы белорусских поэтов на воссоединение страны, представленные в книгах и периодических изданиях. Кроме того, посетители выставки могут ознакомиться с творчеством белорусских художников-графиков, которые через свои работы передали настроение объединенного народа. Искренние, уверенные лица, рабочие руки, ответственные, принципиальные характеры героев графических сюжетов ярко рисуют будни БССР 1960-1980-х годов.

"Нам кажется, мы смогли передать не только факты и события, которые проходили в это время, но и настроение белорусской интеллигенции, большинство поэтов и писателей отреагировали на это событие публицистикой, стихами", - сказала первый заместитель директора Национальной библиотеки Елена Долгополова. - Благодаря работам наших художников 60-80-х годов, которые работали в жанре социалистического реализма, мы можем увидеть не только стилистику белорусской графики воссоединенной Беларуси, но и ощутить настроение, атмосферу каждодневной жизни белорусов".

Елена Долгополова особо отметила проект по созданию электронного ресурса - "Літаратурная спадчына Беларусі", подготовленный сотрудниками Национальной библиотеки. В нем собрано более 2 тыс. журналов, которые издавались на территории Восточной и Западной Беларуси, а также за ее пределами с 1919 по 1939 год.

"Мы с большой благодарностью приняли приглашение наших партнеров об участии в этом выставочном проекте, - сказал директор Национального архива Андрей Демянюк. - В нашем архиве хранится уникальный состав документов касательно этого важного исторического события для нашей страны. Это документы о подготовке к воссоединению, о том, как проходил этот процесс, законодательные, нормативные, те, которые отражают настроение и отношение к событию различных слоев населения Западной Беларуси. Часть из них мы с удовольствием представили на этой выставке. Сегодня у нас в архиве состоялось открытие выставки, а также презентация сборника документов и материалов, которые касаются периода воссоединения Западной Беларуси с БССР".

Как добавила главный хранитель фондов Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов Алла Кот, в их учреждении насчитывается 240 единиц хранения фотодокументов и 5 единиц хранения кинодокументов этого периода. "В этой экспозиции представлена лишь их небольшая часть. Посетители, в частности, смогут увидеть радостные лица жителей Сморгони и Молодечно, которые встречают бойцов Красной армии, портреты депутатов Народного Собрания, деятелей Коммунистической партии Западной Беларуси. Думаю, что все это хорошо подчеркивает эмоциональную составляющую этого события", - рассказала она.

Познакомиться с выставочным проектом можно до 7 ноября.-0-

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