Выставочный проект о создании романа "Анна Каренина" презентуют в Минске

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный выставочный проект "Благодаря божественному Пушкину. Как создавался роман Анна Каренина" представят 10 ноября в Государственном музее истории белорусской литературы, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

На протяжении 145 лет роман "Анна Каренина" является одним из самых популярных произведений Льва Толстого и вызывает читательский интерес во всем мире. По словам организаторов, этот текст остается актуальным и в современности, ведь он затрагивает многие составляющие нашей жизни - семью, любовь, вопросы долга и совести. "Гости экспозиции увидят оригинальные прижизненные издания, переводы известных произведений писателя на белорусский язык, копии иллюстраций к роману, а также кадры его разных экранизаций", - рассказали в музее.

Организаторы отметили, что при подготовке этого проекта, специалисты изучили буквально все, что связано с романом классика мировой литературы. "Начиная с первого импульса, который Лев Толстой получил от Александра Пушкина, и заканчивая окончательными правками текста перед печатью, мы можем распознать авторскую технологию романа, - добавили они. - Эта технология очень похожа на ту, которой сейчас учат режиссеров. У него каждая сцена изображается сначала черным цветом, а затем подробно описывается с разных точек зрения. Если говорить киноязыком, к одной камере общего плана Лев Толстой добавляет ракурсы, причем крупные, средние планы и тем самым делает для нас картину жизни объемной", - акцентировали внимание в учреждении.

В открытии экспозиции примут участие представители дипломатического корпуса, ученые, актеры и работники музея. Проект организован совместно с Государственным музеем Л.Н.Толстого в Москве.-0-