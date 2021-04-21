Выставочный проект "Пакінутая зямля" к 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС откроется в Минске

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставочный проект "Пакінутая зямля", приуроченный к 35-летию аварии на Чернобыльской атомной электростанции, откроется 26 апреля в Национальном историческом музее. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

В 01.23.47 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС в 12 км от южной границы Беларуси произошла авария, полностью разрушившая реактор и ставшая крупнейшей в истории ядерной энергетики. "Об аварии, ее последствиях для Беларуси, их ликвидации и деятельности по восстановлению территории, о судьбах людей, чья жизнь оказалась связана с чернобыльской темой, на выставке "Пакінутая зямля" расскажут многочисленные фотографии и архивные материалы", - рассказали организаторы.

Находки этнографических экспедиций Института искусствоведения, этнографии и фольклора Академии наук 1990-х годов из регионов, пострадавших от аварии, продемонстрируют быт и культуру не существующих ныне деревень.

На выставке можно увидеть фотографии флоры и фауны Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, являющегося местом обитания редких и исчезающих видов.

"Также на выставке будут представлены работы художников Георгия Поплавского, Виктора Шматова и Сергея Давидовича-Зосина", - отметили в музее.

Проект подготовлен совместно с Белорусским телеграфным агентством, Музеем древнебелорусской культуры Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, Музеем пожарного и аварийно-спасательного дела МЧС, Национальным архивом Беларуси, Полесским государственным радиационно-экологическим заповедником.

Посетить выставку можно по 23 мая.-0-