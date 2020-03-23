Выставочный проект в Гомеле расскажет о победном мае 1945 года

23 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставочный проект "Без срока давности", посвященный 75-летию Великой Победы, откроется 26 марта во дворце Румянцевых и Паскевичей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельский дворцово-парковый ансамбль.

Частью проекта станут материалы выставки "Капитуляция Германии. Май 1945". Экспозицию, которая расскажет о победных днях мая 1945-го, подготовили сотрудники Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны и Германо-российского музея "Берлин-Карлсхорст". "Фотографии и документы передают атмосферу, царившую в странах Европы на момент подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии. Он не только поставил точку в истории самой страшной войны XX века, но и открыл новую страницу - восстановления памяти о тех, кто сражался и победил", - отметили в государственном историко-культурном учреждении.

О том, как шло возвращение имен неизвестным героям войны, повествуют подлинные экспонаты из фондов музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Благодаря поисковой деятельности сотрудников музея десятки без вести пропавших людей обрели свои имена, а родственники узнали об их судьбах и подвигах. За этим стоят долгие месяцы поиска, запросы в государственные органы и учреждения, звонки и телеграммы людям, живущим за тысячи километров, часы, проведенные в архивах.

Еще один блок проекта посвящен деятельности поисковых отрядов. "75 лет прошло с тех пор, как отгремели последние залпы орудий, а работа по восстановлению памяти погибших продолжается. В Беларуси и России создаются поисковые отряды, их участники работают в местах сражений и неучтенных воинских захоронений, поднимают архивные документы, проводят перезахоронения", - подчеркнули организаторы. В проекте своим опытом поделятся сотрудники государственного историко-культурного и природного музея-заповедника А.С.Грибоедова "Хмелита" (Россия). Они представят работы о деятельности поисковых отрядов Смоленщины.

"Выставочный проект "Без срока давности", объединивший труд музеев разных стран, свидетельствует о том, что нет срока давности ни преступлениям войны, ни героизму солдат, ценою своей жизни приблизивших Победу", - добавили во дворцово-парковом ансамбле.

Проект будет доступен по 10 мая.-0-