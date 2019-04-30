Выступление Лорин и презентация экологических инициатив - День Швеции пройдет в Минске 1 июня

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. День Швеции пройдет 1 июня в Минске. В Верхнем городе будет организовано множество увлекательных конкурсов, зрелищных и познавательных мероприятий, рассказала сегодня журналистам посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон, передает корреспондент БЕЛТА.

Главным музыкальным подарком на День Швеции станет выступление на вечернем концерте известной исполнительницы, победительницы "Евровидения" Лорин. Свои хиты исполнит также белорусская группа, но какая именно, пока сохраняется в секрете.

"Поскольку в этом году наш день совпадает с Всемирным днем защиты детей, то не только детская площадка, но и вся территория, где будет проходить праздник, заработает в инклюзивном формате", - пояснила посол.

В дневной программе на главной сцене будет звучать разнообразная музыка. В Минске выступит исполнитель романтических баллад Йенс Лекман и шведский хор. Прозвучат всемирно известные хиты шведских коллективов в исполнении ансамбля Петра Клюева. Впервые будет организован шведский экодворик, наведавшись в который можно узнать, что такое экофика, познакомиться с инклюзивным бариста, поучаствовать в мастер-классе по сортировке мусора и увидеть выступление экотеатра.

Зрелищным мероприятием станут международные соревнования Клуба операторов дорожно-транспортной техники Volvo. Будут определены два победителя, которые смогут выстроить пирамиду из деревянных брусов и, не пролив ни капли, установить на нее ведро с водой. Победители выйдут в европейский финал и поборются за чемпионский титул.

Для подростков организуют шведский квест, для сторонников здорового образа жизни - швитнес-фитнесс, или фитнесс на шведском языке. Желающие смогут поучаствовать в конкурсе "На День Швеции надень Швецию". На праздник предлагается прийти в шведских костюмах или одежде с цветами шведской госсимволики. Более подробные условия конкурса будут размещены в социальных сетях посольства в мае. В этом же месяце стартует еще одно творческое состязание - видеоконкурс в Инстаграме под хэштегом #Швецыяпобач. Для участия нужно снять видеоролик о шведских явлениях, предметах (музыке, языке, стиле, дизайне и т.п.), которые присутствуют в жизни конкурсанта. Победитель получит сертификат на тур в Швецию на две персоны.

Нынешний День Швеции пройдет не только в Минске, но и в Гомеле, где в областной библиотеке организуют игру "Что? Где? Когда?" про Швецию, покажут мюзикл по мотивам произведений шведских авторов, проведут мастер-классы по валянию из шерсти готландской овечки.

День Швеции станет заключительным этапом Недели Швеции в Минске, во время которой пройдет традиционный фестиваль кино, будет презентован белорусский перевод детской книги шведских авторов, состоятся концерт классической музыки и соревнования по скандинавской ходьбе.-0-