"Взгляд" Анри Матисса представят на выставке в Гомеле

21 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка литографий Анри Матисса "Взгляд" откроется сегодня в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Картинной галерее Г.Х. Ващенко.

Большая экспозиция станет новым знакомством со "Взглядом" безграничной и многогранной творческой личности Анри Эмиль Бенуа Матисса. Неиссякаемую энергию художника и философа Матисса демонстрируют 120 литографий с его работ. Лучше понять творческую натуру помогут тексты из статей, книг, писем и размышлений творца, которые сопровождают каждую литографию.

На выставке будет представлено созвездие портретов, демонстрирующих попытки Матисса найти новые способы отображения реального мира и человека. "Человеческое лицо позволяло ему лучше выразить свое почти религиозное отношение к жизни. Отражение чувства, которое модель возбудила в художнике, а не внешняя точность, стало для Матисса отправной точкой в создании всех его портретных образов", - уточнили в галерее.

По мнению специалистов, многие композиции Матисса кажутся обманчиво простыми. При этом за каждой из них стоит титанический труд, создающий определенное напряжение этой "кричащей" простоты. "Матисс не любил литературной сюжетности, у него все бессобытийно. Впрочем, временами и было показано определенное действие. Его мечтой было гармоничное, чистое и спокойное искусство, без проблематики и волнующего сюжета. В мире его работ царят обаяние уюта, комфортности и красоты", - рассказали организаторы.

Любимым мотивом Матисса стало окно - единственная в его творчестве определенная форма в пространстве, с которой он много экспериментирует. "Окно давало художнику повод для осмысления вечных тем. К тому же, для него было интересно решить задачу, как сочетать трехмерный мир и плоскость холста. У Матисса окно - пространство в пространстве, мир в мире", - подчеркнули в оргкомитете. Увидеть и попробовать понять это можно будет на выставке.

Французский живописец, гравер, иллюстратор, мастер оформления книги, монументалист-декоратор, театральный художник, скульптор, керамист, мастер гобелена и витража, создатель нового вида декоративного искусства - вырезок из бумаги, окрашенной гуашью, - Анри Эмиль Бенуа Матисса (1869 г. - 1954 г.) занимает особое место среди мастеров культуры Западной Европы XX столетия. Как мыслитель и как художник он во многом определил развитие современного изобразительного искусства.

Выставка литографий разместится в галерее по ул. Карповича,4 и продлится по 19 апреля.

Организаторами выступают выставочная компания "Артгит" (г. Москва) и Картинная галерея Г.Х. Ващенко (г. Гомель).-0-