Взрослые и школьники перевоплотятся в отважных бойцов в музее ВОВ в День города

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничная программа "Мой горад - мой гонар і лес", посвященная Дню города Минска, подготовлена к 12 сентября Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель заведующего отделом музейных коммуникаций Елена Семашко.

Организаторы проведут квест-программу "Путь к победе". "Группы до 10 человек будут формироваться из желающих в холле музея. Взрослые и школьники перевоплотятся в спецгруппу отважных бойцов. С ними будет взаимодействовать проводник, который вручит путеводные листы. Далее начнется трудный, опасный путь, где важна смекалка, внимательность и сплоченность. Участников ждет череда заданий, которые предстоит выполнить во всех залах музея", - рассказала Елена Семашко.

По ее словам, сейчас идут репетиции новой тематической экскурсии "Их именами названы улицы Минска". "Специально ко Дню города музей проведет экскурсию, которая позволит посетителям узнать больше об интересных исторических фактах. Кроме того, состоится лекция "Минск - город-герой". Она расскажет о жизни города в годы Великой Отечественной войны", - добавила она.

В художественной галерее музея будет работать временная выставка "Война глазами фронтовых художников" из фондов музея истории ВОВ и Государственного исторического музея (Москва). Представят работы таких художников, как Николай Обрыньба, Владимир Суховерхов, Сергей Катков, Исаак Давидович.

Активности для ребят и их родителей будут организованы в зале "Музей для детей". На площадке самолета Ли-2 около музея также запланирована интерактивная программа. К посещению предлагается временная экспозиция "Победный сорок пятый: от Берлина до Нанкина", посвященная 75-летию окончания Второй мировой войны. Выставка создана на основе фондовых материалов музея, среди разделов - "Берлинская операция", "Встреча на Эльбе", "Парад Победы", "Маньчжурская операция".-0-