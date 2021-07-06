XI Национальную филателистическую выставку открыли в Витебске

6 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском областном краеведческом музее открылась XI Национальная филателистическая выставка "Белфила-2021", передает корреспондент БЕЛТА.

Жители и гости Витебска получили возможность посредством филателии познакомиться с историей Беларуси и Витебска, достижениями белорусского народа в различных областях деятельности, мировой культурой. В экспозиции представлено более 100 коллекций из Азербайджана, Армении, Беларуси, Израиля, Латвии, Казахстана, Молдовы, Польши, России, Украины и Чехии.

Генеральный директор РУП "Белпочта" Светлана Юркевич отметила, что ей приятно привезти экспозицию в древний Витебск, в его историческое место - ратушу. "Филателия показывает историю нашей страны. Надеюсь, у всех после посещения выставки останутся позитивные впечатления", - отметила она.

Светлана Юркевич

Посетителей выставки могут заинтересовать коллекции известных белорусских филателистов, получивших многочисленные награды на международных и национальных филателистических выставках. К открытию экспозиции белорусская почта подготовила широкий ассортимент почтовой продукции. Это тематический проект "XI Национальная филателистическая выставка "Белфила-2021", состоящий из художественного маркированного конверта и специального памятного штемпеля, а также художественный маркированный конверт "XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске".

Заместитель председателя облисполкома Владимир Пенин поблагодарил организаторов выставки за приезд в областной центр - для Витебска это знаковое событие. Жители и гости города найдут здесь для себя много нового и интересного, откроют через марки историю страны, подчеркнул он.

Порадует публику и красочный почтовый выпуск "Праздники и обряды белорусов" (четыре марки, конверт первого дня, специальный штемпель и художественные карточки). На почтовой продукции продемонстрированы наиболее яркие и любимые праздники - Коляды, Пасха, Купалье и Богач. Удивит почтовая марка "Купалье", которая будто оживет, если на нее навести камеру гаджета с запущенным приложением Ar Marka Belarus.

Председатель Белорусского союза филателистов Сергей Пилипович отметил, что он с большим удовольствием приехал в Витебск. "Мы постарались привезти лучшее из коллекций в Беларуси и из того, что можно было доставить в ковидное время из-за рубежа. Филателией занимаются люди от мала до велика. Некоторые уже десятки лет, кто-то начал буквально вчера. Выставка охватывает весь спектр марок", - добавил Сергей Пилипович.

"Белфила-2021" будет работать до 22 августа. Ее организовали Министерство связи и информатизации, РУП "Белпочта" и Белорусский союз филателистов. В нашей стране национальные филателистические выставки проводятся с 1999 года. Сегодня впервые ее принял Витебск.-0-

Ленточку перерезают Владимир Пенин, Светлана Юркевич и председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев

На церемонии гашения памятного конверта

Фото Александра Хитрова