5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXVII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" отменен. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства культуры, сообщает БЕЛТА.

"В связи с неблагоприятной​ эпидемиологической ситуацией оргкомитетом принято решение об отмене в 2020 году всех мероприятий XXVII​ Минского международного кинофестиваля "Лістапад", - говорится в сообщении.

Средства за купленные билеты будут возвращены. Механизм возврата будет разъяснен в ближайшее время.-0-.