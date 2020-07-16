"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Здесь звучат полонезы: репортаж из "Северных Афин" - музея-усадьбы Михала Клеофаса Огинского

Агрогородок Залесье в нескольких километрах от Сморгони - один из центров туристического притяжения не только региона, но и всей Беларуси. Интерес не случаен - здесь расположена усадьба композитора, дипломата, политического деятеля Михала Клеофаса Огинского. После масштабных реставрационных работ удалось воссоздать "Северные Афины", как называли усадьбу современники композитора, практически в том виде, какими они были при жизни известнейшего владельца. В атмосферу XIX века с дамами в пышных нарядах, элегантными кавалерами, балами и поездками на роскошных каретах окунулись и корреспонденты БЕЛТА.

В прошлом году усадьба приняла более 40 тыс. гостей, годом ранее - более 30 тыс. Место популярное, однако так было далеко не всегда.

Сам Михал Клеофас Огинский жил здесь на протяжении 20 лет в начале XIX века. Усадьба досталась ему в наследство. Именно при нем возле деревянной усадьбы XVIII века появился каменный дворец с несколькими залами, оранжереей, английским парком и беседками в разных стилях. Сюда съезжались деятели искусства, богема, устраивались балы, музыкальные и литературные вечера, именно поэтому современники и называли Залесье "Северными Афинами". Здесь же Михал Клеофас и создавал свои полонезы, правда, говорят, что самый известный из них - "Прощание с Родиной" - был написан в Венеции.

В XX веке усадьба частенько меняет хозяев и даже меняет назначение. В свое время был здесь и пансионат, и дом престарелых, пережила усадьба и попытки сделать на ее базе санаторий…

"Планы восстановления усадьбы появились еще в начале 1990-х, однако реализацию их сдерживала нехватка средств. В начале 2010-х благодаря вниманию властей объект был включен в республиканскую и областную инвестиционные программы, привлечены были и спонсорские средства, и средства трансграничных проектов. Как итог, с 2015 года во дворце действует постоянная музейная экспозиция", - рассказывает директор государственного историко-культурного учреждения "Музей-усадьба М.К. Огинского" Людмила Гродицкая.

Реставрация была направлена прежде всего на то, чтобы вернуть усадьбе облик двухвековой давности. Кропотливая работа с документами, сохранившимися изображениями, внимание к деталям - удалось восстановить не только внешний вид, но и интерьеры дворца.

Сегодня в музее 13 залов, многие - музыкальной направленности. В одном из залов - старинный рояль, в другом - арфа, изготовленная в Англии для королевского двора в начале XIX века, на стене в третьем - гобелен французского производства. В кабинете - напольные часы с боем. Экспонату почти 250 лет, но он исправно работает!

Воссоздали и интерьеры гостиной, каминного зала и кабинета секретаря. В одном из помещений - старинные бильярдный стол, шахматы, столик для игры в карты. Бывшая столовая переоборудована в концертный зал. Здесь проводят музыкальные вечера, тематические встречи, да и для экскурсантов устраивают концерты. Согласитесь, дорогого стоит послушать живое исполнение музыки в том месте, где она была написана.

Правда, экспонатов, принадлежавших именно самому Михалу Клеофасу Огинскому, не так и много. Время, а также то, что усадьба меняла хозяев, не способствовали сохранности вещей. Однако все предметы экспозиции являются аутентичными и относятся ко времени, когда жил и творил знаменитый композитор.

"Ведь сохранилось главное - музыка, память и атмосфера того времени", - подчеркивает главный хранитель фондов музея Юрий Шелег.

Он, как и другие сотрудники музея, помогает гостям перенестись во времени на два столетия назад. Благодаря небольшим театрализованным сценкам экспозиция буквально оживает. Вот сам Михал Клеофас в рабочем кабинете обсуждает со своим дядей проект, получивший название "План Огинского". Сенатор Российской империи предлагал восстановить Великое княжество Литовское. Предложение было отвергнуто.

В одном из других залов Юрий Шелег выступает уже в роли секретаря и друга Михала Клеофаса - Леонарда Ходько. Благодаря этому разносторонне развитому человеку сохранились и рисунки, по которым восстанавливали усадьбу, и планы Залесья. Занимался он и развитием оранжереи.

Пристройку для теплолюбивых растений также восстановили во время реставрации. Сохранился сборник 1821 года с описанием всех растений оранжереи. Экзотическая коллекция и сейчас пополняется согласно списку.

Есть чему удивиться. Разве часто увидишь в наших широтах плодоносящее апельсиновое дерево? А кофейное? Оно также регулярно дает урожай, правда, попробовать местный кофе не удалось - в момент нашего визита зерна еще не созрели. Добавьте к этому десятки видов экзотических растений.

Любителей цветов приглашают в Залесье в конце лета и осенью. Ведь тогда начинают цвести георгины. Эти цветы - один из брендов музея. Сейчас здесь культивируют 19 видов: некоторые из них для Беларуси уникальны.

Впрочем, парк вокруг усадьбы прекрасен в любое время года. Главное - сохранились деревья с вековой историей, удалось восстановить и уникальные объекты в нем. Например, альтанка - беседка, построенная в китайском стиле. На втором этаже - смотровая площадка, с которой открывается отличный вид на всю усадьбу.

Неподалеку - беседка Амелии, названная в честь старшей дочери композитора. "По преданиям, это было излюбленное место для уединения, раздумий Михала Клеофаса Огинского. Сохранилось немало материалов на тему того, как выглядела беседка раньше, поэтому удалось ее восстановить в максимально приближенном к оригиналу виде", - рассказывает Людмила Гродицкая. Беседка сегодня - место для проведения музыкальных и литературных вечеров.

Виды парка, а также пруд, старинная мельница, деревянные мостики и лебединый остров стали популярным местом для прогулок и фотосессий. Говорят, что редкая свадьба в регионе обходится без посещения окрестностей усадьбы.

Кстати, на экскурсию по парку можно отправиться в роскошной карете - это одна из фишек музея. Здесь работают над восстановлением конюшни Огинского, есть четвероногие питомцы - лошади и пони. Совсем недавно их количество увеличилось: жеребенок появился у одной из пони.

Говорят, что ее рождение стало своеобразным подарком к грядущему юбилею. 25 сентября будет отмечаться 255-летие со дня рождения Михала Клеофаса Огинского. Отличный повод для того, чтобы побывать в музее и узнать больше о талантливом земляке.

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

ФОТО Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.-0-