За право представить Беларусь на "Евровидении-2020" будут бороться 49 конкурсантов

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 21 января 2020
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Новости
22:48 В Норвегии потерпел крушение легкомоторный самолет – погиб человек В мире
22:20 В аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль пассажиров Общество
21:58 БРСМ примет участие в Международном конгрессе сельской молодежи в Казани Общество
21:50 Парламент Боливии подтвердил отставку Эво Моралеса с поста президента В мире
21:47 Минское "Динамо" в домашнем матче КХЛ обыграло "Спартак" Спорт
21:43 В Конго 15 человек погибли при кораблекрушении В мире
21:37 Россиянин незаконно продавал в Минске табак для кальяна Происшествия
21:08 В Минске опрокинулось такси: пострадали пассажир и водитель Происшествия
20:50 За право представить Беларусь на "Евровидении-2020" будут бороться 49 конкурсантов Культура
20:25 Белорусские футболисты победили финнов в розыгрыше Кубка развития Спорт
20:14 Беларусь и Россия планируют создать стандарты обработки космической информации Общество
20:11 Путин утвердил структуру правительства и назначил вице-премьеров и министров В мире
19:49 Страны ЕС могут потерять $11 млрд из-за сделки США и Китая В мире
19:41 НАН Беларуси и "Роскосмос" подписали соглашение о расширении группировки спутников Общество
19:40 Беларусь предлагает странам СНГ присоединиться к проекту ЕАЭС по созданию группировки спутников Общество
19:30 РЕПОРТАЖ: Потушить горящий самолет, прыгнуть в воду с крыла и разрубить обшивку: как готовят бортпроводников Общество
19:11 Егор Герасимов вышел в 1/32 финала Australian Open, Илья Ивашко уступил Кевину Андерсону на решающем тай-брейке Спорт
19:07 Белорусы всегда будут воспринимать кровавые события холокоста как личную трагедию - Андрейченко Общество
18:34 Минюст зарегистрировал Белорусское общество кардиологов и терапевтов Общество
18:25 Оркестр Михаила Финберга презентует в Мозыре программу, посвященную Раймонду Паулсу Афиша
18:19 В Могилеве начали строить кардиохирургический корпус областной больницы Регионы
18:08 Цены на услуги такси могут упасть с приходом на рынок новых игроков - Минтранс Общество
17:57 Троллейбус столкнулся с автобусом в Бресте Происшествия
17:54 Поезд Могилев-Львов не будет ходить в некоторые дни из-за ремонта моста Общество
17:50 Подготовка по 6 новым специальностям открыта в вузах во время проекта "Университет 3.0" Общество
17:46 Российский лыжник Илья Трегубов выиграл гонку на 10 км на ЮОИ в Лозанне, белорусы финишировали на 54-м и 60-м местах Спорт
17:44 Белорусские боксеры показали достойный результат на турнирах в Сербии и Турции - Сабалевский Спорт
17:36 Беларусь обсудила с Хорватией тематику диалога с ЕС Политика
17:30 Граждане предлагают жестче наказывать курильщиков и смягчить ответственность при "дачных" спорах Общество
17:19 Парикмахерские услуги - самый популярный вид деятельности среди самозанятых в Гродненской области Регионы
Все новости
Все новости
Культура
21 января 2020, 20:50

За право представить Беларусь на "Евровидении-2020" будут бороться 49 конкурсантов

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За право представить Беларусь на "Евровидении-2020" будут бороться 49 конкурсантов. Их список размещен на сайте Белтелерадиокомпании, рассказали в эфире "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

В числе претендентов Виталий Воронко, Анжелика Пушнова, Ян Ярош, Жанет, группа PROвокация, NAPOLI и другие. "Всего в адрес организаторов поступило около сотни заявок, 30 из которых от иностранных исполнителей. Согласно условиям положения нацотбора, они не могут продолжить борьбу за право стать голосом нашей страны на международном шоу", - сообщили в эфире "Беларусь 1". Также не прошли исполнители, чьи заявки не соответствовали условиям положения о конкурсе.

На национальный отбор "Евровидения-2020" подано 95 заявокНа национальный отбор "Евровидения-2020" подано 95 заявок
Все поступившие композиции оценит экспертная фокус-группа и определит участников живого прослушивания. Их имена будут обнародованы на сайте Белтелерадиокомпании до 22 января включительно.

Как сообщается на сайте Белтелерадиокомпании, в ближайшее время продюсерская группа проекта свяжется со всеми конкурсантами, приглашенными на прослушивание, которое состоится 27 января в 12.00 в студии "600 метров". Песню конкурсанты будут исполнять на сцене в режиме живого звука в сопровождении музыки или фонограммы, записанной без вокалов любого вида или каких-либо вокальных имитаций. Максимальная продолжительность композиции - три минуты.

Специалисты из мира телевидения, музыки и шоу-бизнеса определят по итогам прослушивания до 12 участников финала. До 6 марта разрешится главная интрига нацотбора. Телезрителей "Беларусь 1" и "Беларусь 24" ожидает шоу, во время которого можно будет наряду с авторитетным жюри проголосовать за понравившегося исполнителя. Финалист, набравший в сумме наибольшее количество зрительских и экспертных голосов, удостоится права представлять нашу страну на 65-м конкурсе песни "Евровидение" в Роттердаме (Нидерланды) в мае.

Проект организован Белтелерадиокомпанией - единственным в Беларуси членом Европейского вещательного союза - и Министерством культуры, которое выступает соорганизатором. Положение о проекте размещено на сайте медиахолдинга.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Евровидение конкурс музыка
Новости рубрики Культура
Фото из Facebook-аккаунта Музей Марка Шагала в Витебске Графику Иссахара-Бер Рыбака впервые покажут в Беларуси
Театр танца Аллы Духовой TODES возвращается в Минск!
Фото Гомельского областного драматического театра Улетную комедию в трех рейсах готовит Гомельский облдрамтеатр
Фото из архива Технология спирального плетения из Витебской области признана историко-культурной ценностью
"Беларусь 3" готовит тематический эфир ко дню рождения Владимира Высоцкого
Михаил Финберг. Фото из архива Финберг: горжусь программами оркестра на стихи белорусских классиков
Главное
Александр Лукашенко Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30-40% от необходимых объемов нефти
Лукашенко обсудил с главой "Роскосмоса" совместные проекты в космической сфере
Сверхмалые спутники, роботизация и солнечная энергетика - что ждет белорусскую науку
Философия света Марии Исаёнок: в галерее "АртХаос" открывается персональная выставка художницы
Топ-новости
Рыбаков анонсировал скорые поставки нефти в Беларусь из альтернативных источников
Сергеенко представил коллективу Минобороны нового руководителя и начальника Генштаба ВС
В отношениях Беларуси и Узбекистана будет все больше точек соприкосновения - Кочанова
Сенатор: каждый человек на приеме граждан вправе рассчитывать на помощь
Яркие идеи поколения Z: в Витебске прошел масштабный креатон для старшеклассников
В аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль пассажиров
НАН Беларуси и "Роскосмос" подписали соглашение о расширении группировки спутников
Граждане предлагают жестче наказывать курильщиков и смягчить ответственность при "дачных" спорах
Путин утвердил структуру правительства и назначил вице-премьеров и министров
За право представить Беларусь на "Евровидении-2020" будут бороться 49 конкурсантов
Социологи и Минэнерго изучили поддержку АЭС в Беларуси
ФОТОФАКТ: Экзотические для Беларуси культуры выращивают на Витебщине
Мерседес и Автандил: Минюст назвал самые редкие имена новорожденных в 2019 году
В Беларуси планируют отказаться от пластиковой тары для напитков более 1 л
Судьбы, сложенные в треугольник: Тамара Степанова
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.