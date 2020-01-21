21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За право представить Беларусь на "Евровидении-2020" будут бороться 49 конкурсантов. Их список размещен на сайте Белтелерадиокомпании, рассказали в эфире "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

В числе претендентов Виталий Воронко, Анжелика Пушнова, Ян Ярош, Жанет, группа PROвокация, NAPOLI и другие. "Всего в адрес организаторов поступило около сотни заявок, 30 из которых от иностранных исполнителей. Согласно условиям положения нацотбора, они не могут продолжить борьбу за право стать голосом нашей страны на международном шоу", - сообщили в эфире "Беларусь 1". Также не прошли исполнители, чьи заявки не соответствовали условиям положения о конкурсе.

На национальный отбор "Евровидения-2020" подано 95 заявок Все поступившие композиции оценит экспертная фокус-группа и определит участников живого прослушивания. Их имена будут обнародованы на сайте Белтелерадиокомпании до 22 января включительно.

Как сообщается на сайте Белтелерадиокомпании, в ближайшее время продюсерская группа проекта свяжется со всеми конкурсантами, приглашенными на прослушивание, которое состоится 27 января в 12.00 в студии "600 метров". Песню конкурсанты будут исполнять на сцене в режиме живого звука в сопровождении музыки или фонограммы, записанной без вокалов любого вида или каких-либо вокальных имитаций. Максимальная продолжительность композиции - три минуты.

Специалисты из мира телевидения, музыки и шоу-бизнеса определят по итогам прослушивания до 12 участников финала. До 6 марта разрешится главная интрига нацотбора. Телезрителей "Беларусь 1" и "Беларусь 24" ожидает шоу, во время которого можно будет наряду с авторитетным жюри проголосовать за понравившегося исполнителя. Финалист, набравший в сумме наибольшее количество зрительских и экспертных голосов, удостоится права представлять нашу страну на 65-м конкурсе песни "Евровидение" в Роттердаме (Нидерланды) в мае.

Проект организован Белтелерадиокомпанией - единственным в Беларуси членом Европейского вещательного союза - и Министерством культуры, которое выступает соорганизатором. Положение о проекте размещено на сайте медиахолдинга.-0-