"Забвению не подлежит": книга о преступлениях нацистов презентована в Румынии

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Румынии Андрей Гринкевич принял участие в официальной презентации книги "Забвению не подлежит". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусской дипломатической миссии.

Книга рассказывает о преступлениях нацистов против мирного населения во время Второй мировой войны. Презентация была организована в Российском центре науки и культуры в Бухаресте и проведена в контексте мероприятий, приуроченных к 80-летию с начала Великой Отечественной войны и 75-летию со дня завершения Нюрнбергского процесса.

Отдельный раздел книги содержит информацию о преступлениях гитлеровских захватчиков на белорусской земле. Посол Беларуси выступил на церемонии презентации, рассказал о страданиях и жертвах белорусского народа в период Второй мировой войны. Он подчеркнул важность сохранения памяти о Победе советского народа и союзников, аргументировал необходимость совместных усилий и действий по укреплению мира.

В мероприятии приняли участие посол России в Румынии Валерий Кузьмин, представители румынских академических и общественных кругов, еврейской общины Бухареста, румынских СМИ.

Кроме того, Андрей Гринкевич побеседовал с участниками мероприятия и обсудил отдельные аспекты региональной и международной повестки.-0-