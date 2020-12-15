Забытый народный промысел росписи по стеклу представили на выставке в Бресте

15 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В малом выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра открылась выставка творческих работ народного мастера Беларуси Марии Кулецкой "Рисует сердце - не рука, или Сердечные зарисовки", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выставка приурочена к 70-летию члена Белорусского союза мастеров народного творчества. В экспозиции представлено более 40 работ, в основном роспись по стеклу. Мария Кулецкая возродила этот почти забытый и утерянный уникальный народный промысел. Рисунок в этой технике наносится с обратной стороны пером и тушью. Обязательный элемент таких картин - серебристая или золотистая фольга.

"Работы лишь на первый взгляд кажутся наивными. На самом деле они выполнены на высоком художественном уровне, потому что Мария Кулецкая в первую очередь художник. Но в историю белорусского народного искусства она, на мой взгляд, прежде всего войдет как мастер, который возродил и сохранил для потомков роспись по стеклу. Она отправлялась в экспедиции по Пружанскому району, находила эти "шклінкі-маляванкі", изучала манеру, почерк и технику рисования старых мастеров, неизвестных народных художников", - рассказала заведующая отделом традиционной культуры ООКЦ Лариса Быцко.

Мария Кулецкая не копирует традиционные образцы, а создает свои оригинальные произведения. Многие из них сделаны по мотивам народных обрядов и праздников, характерных для белорусской национальной культуры. Сюжетами для ее картин на стекле служат красота родных мест и люди, живущие на этой земле. Мастерица вдохновляется образами православных святых и ангелов.

Творчество народного мастера разностороннее и многогранное: помимо росписи по стеклу, это еще и живопись, соломоплетение, ткачество, вышивка, резьба по дереву, вытинанка. Мария Кулецкая - участник и дипломант многочисленных районных, областных, республиканских и международных выставок, фестивалей и конкурсов. Многие ее работы находятся в музеях и частных коллекциях Беларуси, России, Украины, Литвы, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Италии. Четыре картины народного мастера из Пружанского района можно увидеть в Национальном музее истории и культуры.

Выставка работ Марии Кулецкой в малом выставочном зале Брестского ООКЦ на ул.Советской продлится по 27 декабря.-0-