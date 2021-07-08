"Задержите мне сердце на вдохе" - выставка работ Юлии Жданович открывается в Гомеле

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 8 июля 2021
Минск Ясно +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:09 В Могилевской области для купания закрыты девять пляжей Регионы
07:58 Глава полиции Гаити заявил о ликвидации четверых причастных к убийству президента В мире
07:41 Радиоканал "Культура" проведет специальную эфирную акцию к "Славянскому базару в Витебске" Афиша
07:35 В Щучинском районе из-за вспышки газовоздушной смеси пострадала женщина Происшествия
07:33 Нацбанк выпустит памятные монеты историко-культурной, спортивной тематики и к 100-летию БГУ Экономика
07:28 Более 20 км пройдут участники крестного хода в честь Луковской иконы Богородицы в Малоритском районе Регионы
07:16 Дорожную разметку в Минске будут наносить на 5 участках Регионы
07:15 Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках в Минске Регионы
07:12 В ДТП на МКАД пострадал мальчик Происшествия
07:11 "Задержите мне сердце на вдохе" - выставка работ Юлии Жданович открывается в Гомеле Культура
07:04 ЦТ по всемирной истории планируют сдать более 1,2 тыс. абитуриентов Общество
07:03 8 июля день памяти Петра и Февронии Муромских: почему им молятся о замужестве? Общество
07:01 В Сарье Верхнедвинского района у старинного храма встретят День семьи, любви и верности Регионы
07:00 Пресс-конференция о развитии возобновляемых источников энергии пройдет сегодня в пресс-центре БЕЛТА Общество
07:00 Картина дня: заседание Конституционной комиссии, Купалье и столетний температурный рекорд Общество
00:43 Футболисты Англии впервые пробились в финал чемпионата Европы Спорт
00:16 ФОТОФАКТ: На Августовском канале отметили Купалье Регионы
07.07.21
07.07.21 23:44 На судне в порту Дубая прогремел взрыв В мире
07.07.21 23:12 В Китае запретили строить небоскребы выше 500 м В мире
07.07.21 22:29 В Канаде небольшой самолет при посадке сбил человека В мире
07.07.21 22:00 "Шахтер" проиграл "Лудогорцу" на старте квалификации Лиги чемпионов Спорт
07.07.21 21:44 Превышений выбросов в воздух при пусконаладке в цехе АКиКАС не зафиксировано - "Гродно Азот" Регионы
07.07.21 21:37 В минском гастродворике появится мини-пляж с речным песком Регионы
07.07.21 21:27 Общежитие и учебные корпуса БГУ построят возле заповедника Дубрава в Минске Регионы
07.07.21 21:10 На участке МКАД из-за ДТП образовался затор Происшествия
07.07.21 21:05 Роджер Федерер не смог пройти в полуфинал Уимблдона Спорт
07.07.21 20:51 Легенда настольного тенниса Владимир Самсонов объявил о завершении профессиональной карьеры Спорт
07.07.21 20:38 Дорожную разметку в Минске ночью будут наносить на 14 участках Регионы
07.07.21 20:29 Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает около 1 тыс. фур Общество
07.07.21 20:24 В Минске 16-летнюю девушку на пешеходном переходе сбил автомобиль Происшествия
Все новости
Все новости
Культура
08 июля 2021, 07:11

"Задержите мне сердце на вдохе" - выставка работ Юлии Жданович открывается в Гомеле

Фото из архива
Фото из архива

8 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка работ в живописной и витражной технике Юлии Жданович "Задержите мне сердце на вдохе" открывается сегодня в Гомеле в музее автографа центральной городской библиотеки имени А.И.Герцена, сообщили корреспонденту БЕЛТА в сети публичных библиотек Гомеля.

В экспозиции - работы, выполненные маслом на холсте. "Это в основном белорусские пейзажи с богатейшим миром одухотворенной красоты, умиротворения. В творческой манере автора можно отследить чувство цвета и гармонию линий", - отметили в библиотеке.

Также посетители увидят керамические тарелки, расписанные в витражной технике. "Юлия Жданович создает эксклюзивные тарелки, где удачное сочетание узоров и цветовой гаммы. Она расписывает не по трафаретам, а создает свои оригинальные работы, используя собственный способ", - уточнили в государственном учреждении

Организаторы подчеркнули: основная авторская мысль, проходящая лейтмотивом всей экспозиции, - необходимо ценить богатство природы, которое есть у нас.

Юлия Жданович родилась в Пинске. Еще ребенком впитывала в себя всю красоту полесского края и отображала ее на бумаге. В школе принимала участие в олимпиадах по рисованию, но свою жизнь направила в другое русло, которое с искусством не связано. Спустя некоторое время вернулась к занятию любимым делом - рисованию.

Выставка "Задержите мне сердце на вдохе" продлится до 12 августа. Вход свободный.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
выставка Гомель живопись искусство
Новости рубрики Культура
Фото Театра эстрады Артисты Театра эстрады выступят в концертных программах праздника "Купалье" в Александрии
Фото из архива Концертные и конкурсные программы "Славянского базара в Витебске" покажут в прямом телеэфире
Фото из архива Этим летом в Минске представят творчество художников из регионов Беларуси
Художественная интерпретация символа нуля представлена на выставке во Дворце искусства
Фото из архива Уникальное искусство сообщества художников "Немига-17" представят в Минске
Артистка Арина Сидоренко РЕПОРТАЖ: Купальская история любви: премьеру мюзикла "Вянок на вадзе" представит в Александрии Могилевская филармония
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко: использование санкций для давления на страну - это шантаж в международном масштабе
Конституционная комиссия рассмотрела все возможные изменения в Основной закон - Миклашевич
ЦТ по всемирной истории планируют сдать более 1,2 тыс. абитуриентов
Идеальное сочетание комфорта и экологии! Новоселы поделились впечатлениями про комплекс "Парк Челюскинцев"
Топ-новости
Картина дня: заседание Конституционной комиссии, Купалье и столетний температурный рекорд
Пресс-конференция о развитии возобновляемых источников энергии пройдет сегодня в пресс-центре БЕЛТА
Создание фондов развития стройотрасли активизирует модернизацию предприятий - Минстройархитектуры
Швед: применявшаяся в годы ВОВ практика экономического удушения вновь востребована в виде санкций
Гайдукевич: народы Польши, Литвы, Украины хотят мира и с Беларусью, и с Россией, а не противостояния
Превышений выбросов в воздух при пусконаладке в цехе АКиКАС не зафиксировано - "Гродно Азот"
Общежитие и учебные корпуса БГУ построят возле заповедника Дубрава в Минске
Ответственное производство и потребление: первый опыт общественного обзора по ЦУР реализован в Беларуси
В Беларуси с 8 июля запрещается продажа энергетиков несовершеннолетним
МЧС рекомендует в жару не находиться под прямыми солнечными лучами
Генпрокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка
На Олимпийсках играх мы настроены показать силу и характер белорусов - Колодинская
Банк БелВЭБ и Белорусский инновационный фонд начинают сотрудничество в сфере развития рынка инноваций в Республике Беларусь
Президентский спортивный клуб по проекту "Спорт для всех" открыл воркаут-площадку в гимназии Борисовского района
Порядок въезда в Россию для граждан Беларуси меняется с 10 июля
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Купалье в Александрии - 2021 Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.