"Задержите мне сердце на вдохе" - выставка работ Юлии Жданович открывается в Гомеле

8 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка работ в живописной и витражной технике Юлии Жданович "Задержите мне сердце на вдохе" открывается сегодня в Гомеле в музее автографа центральной городской библиотеки имени А.И.Герцена, сообщили корреспонденту БЕЛТА в сети публичных библиотек Гомеля.

В экспозиции - работы, выполненные маслом на холсте. "Это в основном белорусские пейзажи с богатейшим миром одухотворенной красоты, умиротворения. В творческой манере автора можно отследить чувство цвета и гармонию линий", - отметили в библиотеке.

Также посетители увидят керамические тарелки, расписанные в витражной технике. "Юлия Жданович создает эксклюзивные тарелки, где удачное сочетание узоров и цветовой гаммы. Она расписывает не по трафаретам, а создает свои оригинальные работы, используя собственный способ", - уточнили в государственном учреждении

Организаторы подчеркнули: основная авторская мысль, проходящая лейтмотивом всей экспозиции, - необходимо ценить богатство природы, которое есть у нас.

Юлия Жданович родилась в Пинске. Еще ребенком впитывала в себя всю красоту полесского края и отображала ее на бумаге. В школе принимала участие в олимпиадах по рисованию, но свою жизнь направила в другое русло, которое с искусством не связано. Спустя некоторое время вернулась к занятию любимым делом - рисованию.

Выставка "Задержите мне сердце на вдохе" продлится до 12 августа. Вход свободный.-0-