Заявки на конкурс профмастерства Национального форума "Музеи Беларуси" принимаются до 1 сентября

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявки на конкурс профессионального мастерства IV Национального форума "Музеи Беларуси" принимаются до 1 сентября, сообщила корреспонденту БЕЛТА консультант управления культуры и народного творчества Министерства культуры Анжелика Янковская.

"На данный момент в Министерство культуры на конкурс профессионального мастерства поступили четыре заявки от региональных музеев. Но уверена, что участников будет не меньше, чем в предыдущие годы, потому что в рабочем порядке каждый день поступает информация о подготовке конкурсных материалов", - сказала представитель Минкультуры.

Конкурс профессионального мастерства проводится по пяти номинациям: "За лучшее представление музея на экспозиции форума", "За новации в музейной деятельности", "За лучший экспозиционно-выставочный проект", "За лучшую культурно-образовательную программу", "За лучшее музейное издание". Стать участниками могут музеи и галереи Беларуси, приславшие заявку в Министерство культуры с пометкой "На конкурс". К заявке прилагаются концепции, творческие проекты, программы, видео и фото, научные публикации, рецензии, отзывы и другие конкурсные материалы, созданные с 1 января 2017-го до 1 сентября 2019 года.

Представленные материалы на закрытом заседании оценит жюри, состоящее из девяти экспертов музейного сообщества Беларуси, Германии и России. Основными критериями оценки будут профессиональный уровень, наличие оригинальных идей и инновационных подходов.

Победителей конкурса в каждой из номинаций объявят на торжественной церемонии закрытия форума 6 октября и наградят дипломами первой, второй, третьей степеней, а также денежными премиями: за первое место - 50 базовых величин, за второе - 40, за третье - 30 (1 БВ - Br25,5).

IV Национальный форум "Музеи Беларуси" пройдет 4-6 октября в Бресте. Ожидается, что мероприятие посетят около 600 специалистов. В этом году экспозиция развернется на площадке Легкоатлетического манежа Бреста, где будут представлены 123 участника, в том числе республиканские музеи, восемь музеев учреждений образования, а также шесть частных.

"В деловой программе форума ожидается выступление музейных экспертов. В демонстрационной будут показаны последние результаты исследований, новые экспозиционные, культурно-образовательные проекты музеев, - отметила Анжелика Янковская. - Запланирована презентация туристического сектора и культурно-познавательных маршрутов по Беларуси для активизации сотрудничества турфирм и музеев".

Национальный форум "Музеи Беларуси" проводится с 2012 года в целях поддержки музейного дела, стимулирования творческих инициатив, поощрения музейных работников, которые внесли значительный вклад в изучение, сохранение и популяризацию культурных ценностей, а также привлечения внимания широких кругов общественности к многогранности музейной деятельности, расширения деловых контактов и партнерства между музеями и другими организациями.

Организаторами форума являются Министерство культуры Беларуси и Брестский областной исполнительный комитет.-0-