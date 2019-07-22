Заявки на конкурс сценариев игровых фильмов "Моя Беларусь" принимаются по 31 августа

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжается прием заявок на республиканский конкурс сценариев фильмов в игровой форме "Моя Беларусь", сообщила корреспонденту БЕЛТА главный специалист отдела по кинематографии Министерства культуры Анна Никитина.

"На данный момент поступили четыре заявки по номинации "Тайны человеческих отношений" от авторов из Минска, Молодечно, Щучина (Гродненская обл.) и Москвы, - отметила Анна Никитина. - Один конкурсант предлагает снять историко-мистическую драму о современном потомке Пушкина, второй написал сценарий на основе произведений Федора Достоевского, третий создал историю о современной молодежи и взаимоотношениях, а у четвертого родилась идея картины о жизни в Западной Беларуси в начале ХХ века".

К участию в конкурсе приглашаются авторы сценариев полнометражных игровых фильмов - граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в республике. "Заявки принимаются Министерством культуры по 31 августа в электронном виде, а также на бумажном носителе. Максимальный объем сценария полнометражной ленты для киноверсии (одна серия) - 120 страниц, для телесериала - 80 страниц на каждую серию. Также к каждому сценарию должен добавляться синопсис объемом до 4 страниц. Один автор имеет право подавать на конкурс не более одного сценария", - напомнила главный специалист.

Творческое соревнование проводится по номинациям "Жизнь современной Беларуси", "Легенды спорта", "Тайны человеческих отношений", в каждой из них может быть определено до трех победителей (первое, второе, третье место).

Конкурс "Моя Беларусь" направлен на отбор высокохудожественных сценариев для создания игровых фильмов, выявление и поддержку талантливых авторов. "Возможно, кто-то принесет еще сырой сценарий, но с интересной идеей, и это уже будет результатом, - сказал генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский. - Такие конкурсы стимулируют авторов. Хотя при этом мы не ждем только результатов конкурса, а самостоятельно ищем идеи сценариев. И, к слову, уже есть несколько интересных идей, которые, возможно, озвучим в сентябре".

Подведет итоги конкурса отборочная комиссия, в состав которой войдут писатели, представители кинопроизводства и кинопрокатных организаций, редакций телевизионных средств массовой информации, кинокритики и киноведы. Они будут оценивать сценарии на соответствие теме конкурса и наличие оригинальных творческих идей, а также создание позитивного образа Беларуси.

Победители в каждой номинации получат денежные премии в размере: за первое место - 50 базовых величин (1 БВ сейчас равна Br25,5), за второе - 40 БВ, за третье - 30 БВ.

Организаторами конкурса выступают Министерство культуры и Национальная киностудия "Беларусьфильм".-0-