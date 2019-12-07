Заявки на участие в I Республиканском краеведческом форуме принимаются до 27 декабря

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный исторический музей до 27 декабря принимает заявки на участие в I Республиканском краеведческом форуме Беларуси Года малой родины. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.

Форум будет проходить в феврале 2020 года на базе Национального исторического музея. К участию приглашаются краеведы, сотрудники учреждений культуры, образования, науки и информации, студенты высших учебных заведений, учащиеся учреждений общего и среднего специального, дополнительного образования, представители общественных организаций.

Задачи форума - изучение состояния дел в области краеведения, популяризация историко-культурного и природного наследия белорусских городов и сел, расширение знаний о краеведческих проектах страны, гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи через их присоединение к исследованию истории, культуры и природы родного края.

Также планируется подведение итогов конкурса на лучшее краеведческое издание за 2017-2019 годы, презентация наиболее интересных краеведческих проектов, выставка историко-краеведческой литературы из фондов Национальной библиотеки и изданий краеведов. Запланировано издание сборника докладов. Каждый участник форума получит сертификат. Положение о форуме размещено на сайте музея.

Организаторами форума являются Министерство культуры, Министерство информации, Национальный исторический музей, Белорусский фонд культуры при поддержке Национальной библиотеки Беларуси и издательского дома "Звязда". -0-