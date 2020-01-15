Заявки на участие в национальном отборе на "Евровидение-2020" принимаются до 17 января

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания до 17 января продолжает прием электронных заявок на участие в Национальном отборочном туре конкурса песни "Евровидение-2020". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

"До 17 января исполнители могут заявить о своем желании "прослушаться" в стенах Белтелерадиокомпании, подав для этого все необходимые документы на сайт организатора - www.tvr.by. В этот раз на живое прослушивание пригласят только тех претендентов, чьи композиции пройдут предкастинг экспертной фокус-группы. Их имена будут опубликованы на сайте Белтелерадиокомпании 22 января", - рассказали в пресс-службе.

27 января на прослушивании в медиахолдинге специалисты из мира телевидения, музыки и шоу-бизнеса определят 12 участников финала. Число финалистов организатор может изменить как самостоятельно, так и по предложению членов жюри. На сайте Белтелерадиокомпании будет вестись online трансляция прослушивания.

До 6 марта разрешится главная интрига нацотбора. Телезрителей "Беларусь 1" и "Беларусь 24" ожидает шоу, во время которого можно будет наряду с авторитетным жюри проголосовать за понравившегося исполнителя. Финалист, набравший в сумме наибольшее количество зрительских и экспертных голосов, удостоится права представлять нашу страну на 65-м конкурсе песни "Евровидение" в Роттердаме (Нидерланды) в мае этого года.

Проект проводится Белтелерадиокомпанией - единственным в Беларуси членом Европейского вещательного союза - и Министерством культуры, которое выступает соорганизатором. Положение о проекте размещено на сайте медиахолдинга.-0-