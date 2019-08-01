Заявки на участие в нацотборе на детское "Евровидение-2019" принимаются по 15 августа

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявки на участие в национальном отборочном туре детского конкурса песни "Евровидение-2019" принимаются по 15 августа, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы медиахолдинга Светлана Смолонская-Красковская.

"До окончания приема заявок на национальный отбор для детского "Евровидения-2019" остались 2 недели. Помимо заявок, в адрес Белтелерадиокомпании также поступают обращения и звонки консультативного и уточняющего характера от родителей и представителей юных артистов. На их основании уже можно сделать вывод, что в числе потенциальных участников будут как новички, так и "второгодники" - мальчики и девочки, которые уже принимали участие в нацотборах", - рассказала Светлана Смолонская-Красковская.

В этом году заявки для участия подаются исключительно в электронном виде на сайте медиахолдинга. Такая форма предоставления композиций и обязательных документов положительно себя зарекомендовала во время нацотбора для взрослого "Евровидения-2019".

К прослушиванию будут допущены все претенденты, которым на дату проведения международного конкурса должно быть не менее 9 и не более 14 лет, являющиеся гражданами Беларуси либо иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории нашей страны не менее двух с половиной лет. В отборе может участвовать песня, состоящая из стихов на белорусском или русском языке с использованием иностранного языка (но не более 40% объема текста) и музыки, которые не были коммерчески реализованы, а также исполнены публично полностью или частично до 1 мая этого года. Участник проекта должен обладать имущественными правами на песню (музыку и текст), аранжировку и фонограмму песни.

Итоги отборочного тура будут подведены профессиональным жюри не позднее 20 августа. В финал пройдут от семи до десяти исполнителей. Гала-концерт состоится не позднее 27 сентября. Представителя Беларуси для участия в международном песенном форуме выберут по итогам голосования зрителей и профессионального жюри.

Все права, относящиеся к проведению нацотбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании как единственному в стране члену Европейского вещательного союза. Положение о проведении отбора размещено на сайте медиахолдинга в разделе "Спецпроекты".

Детский конкурс песни "Евровидение-2019" пройдет 24 ноября в Гливице (Польша). Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания - с 2003 года. На нашем счету две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". В прошлом году Беларусь уже во второй раз была хозяйкой детского "Евровидения" и собрала рекордное количество участников за всю историю форума: на сцене "Минск-Арены" выступили юные артисты из двадцати стран.-0-