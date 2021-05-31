Заключительные мероприятия фестиваля национальных культур Гродно примет летом 2022 года

31 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Заключительные мероприятия XIII Республиканского фестиваля национальных культур Гродно примет летом 2022 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Фестиваль национальных культур стал одним из брендов областного центра. Впервые он прошел в 1996 году и проводится каждые два года. В июне 2020 года Гродно готовился принять заключительные мероприятия фестиваля в 13-й раз, но из-за эпидемиологической ситуации фестиваль был перенесен. Сейчас стало известно время его проведения.

"Рады сообщить, что 27 июня в Минске будет дан традиционный старт нашему празднику. После открытия до конца 2021 года в каждой области состоятся региональные (областные) мероприятия. А после знакомства с новыми участниками Гродно радушно примет гостей летом 2022 года!", - рассказали в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Праздник в Гродно будет, как всегда, ярким и интересным, заверили организаторы.-0-