Заседание коллегий министерств культуры Беларуси и России пройдет 26 ноября в Минске

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное заседание коллегий министерств культуры Беларуси и России пройдет 26 ноября в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили БЕЛТА в Минкультуры.

Как ожидается, участие в заседании коллегии примут министры культуры двух стран - Анатолий Маркевич и Ольга Любимова. Будет затронута тема перспективных направлений двустороннего сотрудничества в сфере культуры.

Как отметили в Министерстве культуры Беларуси, в настоящее время реализуется план сотрудничества между профильными ведомствами на 2019-2021 годы. Он предусматривает проведение мероприятий в сферах музейного и библиотечного дела, театрального и исполнительского искусства, кинематографии.

Все мероприятия, запланированные на 2019 год, были выполнены. В частности, в Минске, Лиде, Вишнево, Бобруйске и Могилеве прошли Дни духовной культуры России в Беларуси. Представители двух стран приняли участие в международных фестивалях "Интермузей" и "Славянский базар в Витебске", Форуме регионов, межгосударственной программе "Брест - культурная столица Содружества 2019", Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Кроме того, прошли гастроли театров, выставочные проекты, выступления российских коллективов и исполнителей. Состоялись мастер-классы для студентов художественных и музыкальных вузов Беларуси, а также совместные пленэры. Российские и белорусские фильмы демонстрировались на международных кинофестивалях на территории двух стран.

В этом году в связи с эпидобстановкой большая часть очных двусторонних культурных мероприятий перенесена на вторую половину года. Вместе с тем учреждения культуры Беларуси и России проводят обменные мероприятия онлайн.

В Минкульте напомнили, что с конца сентября в Беларуси состоялись выставки Новгородского государственного объединенного музея-заповедника. Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник принял экспозицию старообрядческих книг из собраний российского музея. В картинной галерее Г.Х. Ващенко в Гомеле прошла выставка работ Ивана Шишкина. В Национальном историческом музее Беларуси открылась выставка современного российского художественного текстиля, авторского костюма и аксессуаров "Эпоха, люди, жизнь. Пространство искусства ХХ века", подготовленная Всероссийским музеем декоративно-прикладного и народного искусства.-0-