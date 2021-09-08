Заседание Совета по культурному сотрудничеству Содружества пройдет 15 сентября в НББ

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под председательством Беларуси в Содружестве Независимых Государств 15-16 сентября состоится заседание Совета по культурному сотрудничеству государств - участников СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.

В состав совета входят министры культуры (заместители) стран СНГ, которые примут участие в заседании в онлайн-формате. Заседание пройдет в Национальной библиотеке Беларуси 15 сентября. Делегация также посетит 16 сентября Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж", который является базовой организацией государств СНГ по музейному делу.

Участники обсудят проведение основных мероприятий в области культуры на 2021-2025 годы, рассмотрят план проведения в СНГ в 2022 году Года народного творчества и культурного наследия. Кроме того, на повестке - ход экспертной проработки проекта Конвенции о сохранении объектов культурного наследия; проект плана мероприятий по организации 2023-го Годом русского языка как языка межнационального общения; проведение международной выставки ART EXPO в 2022 году в Казахстане.-0-