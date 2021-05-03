Заслуженной артистке РСФСР Наталье Андрейченко исполняется 65 лет

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известной российской актрисе кино, заслуженной артистке РСФСР Наталье Эдуардовне Андрейченко сегодня исполняется 65 лет.

Наталья Андрейченко родилась в Москве в 1956 году. В 1973 году она поступила во ВГИК, где училась в мастерской Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой. Уже на втором курсе вуза она сыграла в своем первом фильме "От зари до зари". К моменту окончания ВГИКа на ее счету было уже пять ролей.

Известность в профессиональных кинематографических кругах Андрейченко приобрела после роли красавицы-сибирячки Насти Соломиной в киносаге "Сибириада" Андрея Кончаловского. Эту роль актриса считает одной из лучших в своей творческой биографии. Фильм получил специальный приз жюри на фестивале в Каннах.

Настоящая популярность и любовь зрителей пришли к Наталье Эдуардовне в 1983 году, когда на экраны вышли два фильма с ее участием: "Военно-полевой роман" Петра Тодоровского, за роль в котором она получила приз на международном фестивале в Вальядолиде, и "Мэри Поппинс, до свидания" Леонида Квинихидзе.

Наталья Андрейченко на съемках фильма "Мэри Поппинс, до свидания", 1983 год. Фото ТАСС

Восьмидесятые годы были самыми удачными в творчестве актрисы. Успех заключался в ее необычном таланте, в котором сочетаются подлинный драматизм и игровое начало. Андрейченко играла ярко, напористо. Ее героини плакали и смеялись, танцевали и пели. В 1987 году, по версии журнала "Советский экран", она была признана лучшей актрисой.

Наталья Эдуардовна не только снималась в советских и российских фильмах, но и участвовала в зарубежных проектах: сериалах "Доктор Куин: женщина-врач" и "Полиция Нью-Йорка", лентах "Свечи в темноте" и "Маленькая Одесса", получившей "Серебряного льва" на фестивале в Венеции в 1994 году.

В 1984 году она получила звание заслуженной артистки РСФСР.

В 2010 году была одним из членов жюри украинского шоу талантов "Украина слезам не верит".

Наталья Андрейченко была замужем два раза. В первом браке с Максимом Дунаевским у нее родился сын, а во втором - с австрийским актером Максимилианом Шеллом - дочь.

С середины 2010-х годов Наталья Андрейченко отгородилась от внешнего мира в собственном доме в Мексике, где открыла свой духовный центр. Сейчас актриса так и живет на берегу Карибского моря, проводя марафоны по питанию, йоге и медитациям и рассказывая о жизни на своем YouTube-канале.-0-