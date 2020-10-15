Заслуженному артисту Беларуси Анатолию Кашепарову исполняется 70 лет

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженному артисту Беларуси, талантливому певцу и одному из самых ярких солистов ансамбля "Песняры" Анатолию Кашепарову исполняется 70 лет.

Анатолий Ефимович Кашепаров родился 15 октября 1950 года в Минске. Начал увлекаться музыкой и вокалом с ранних лет. В 1965 году он окончил Молодечненское государственное музыкальное училище им.М.К.Огинского.

В 1967 году Анатолий Кашепаров поступил в Белорусский политехнический институт, там же он впервые дебютировал как вокалист группы "Синие гитары". Выступления проходили в ресторане гостиницы "Интурист". Во время одного из концертов на начинающего артиста обратил внимание Владимир Мулявин.

1971 году Анатолий Кашепаров был приглашен в состав ансамбля "Песняры", в котором выступал до 1989 года. Он запомнился поклонникам чистым, трогающим душу голосом, естественной манерой поведения на сцене, способностью мгновенно перевоплощаться в различных героев своих песен. В 1976 году проникновенное исполнение песни "Вологда" принесло артисту всесоюзную известность. Среди других популярных песен в его исполнении - "Пацалунак", "Дзяўчына-сардэнька", "Добры вечар, дзяўчыначка", "Спадчына", "Я не могу иначе", "Комсомольская юность". С 1979 года Анатолий Кашепаров носит звание заслуженного артиста Беларуси.

С коллективом ансамбля Анатолий Кашепаров объездил весь СССР и многие зарубежные страны. "Песняры" были первым вокально-инструментальным ансамблем в Советском Союзе, гастролировавшем в США.

В одном из своих интервью артист говорит о периоде работы в ансамбле "Песняры" так: "19 лет в "Песнярах" вспоминаются как тяжелый труд и постоянное удовлетворение. Единственное, я сейчас сожалею о множестве талантливых песен, которые мы бросили, потому что они не понравились публике".

Покинуть ансамбль "Песняры" в 1989 году Анатолию Кашепарову пришлось из-за учебы в ГИТИСе, где он заочно получал режиссерское образование. "Так получилось. Ребята расписали гастроли на несколько месяцев вперед, а мне оставалась всего пара недель, чтобы сдать экзамены и получить диплом", - вспоминает артист.

В 1991 Анатолий Кашепаров уехал в США, там он продолжил заниматься музыкой. С 2006 года артист неоднократно приезжал на родину, выступал с концертами в Беларуси. В 2019 году на "Славянском базаре в Витебске" состоялся концерт, посвященный 50-летию легендарного ансамбля "Песняры". Публика с восторгом встретила полюбившуюся "Вологду" в исполнении Анатолия Кашепарова.

Анатолий Кашепаров женат, его супругу зовут Лариса, она также музыкант. Анатолий и Лариса познакомились на одном из концертов "Песняров" в Витебске почти 40 лет назад. У пары родилось трое детей - дочери Елена и Дарья и сын Даниил.-0-