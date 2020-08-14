Во время конкурса. Фото из архива

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершается прием заявок на участие в нацотборе на детское "Евровидение-2020". Такая информация размещена в Telegram-канале АТН Белтелерадиокомпании, сообщает БЕЛТА.

"Завершается прием заявок на участие в нацотборе. 15 августа - последний день. Организатор проекта, Белтелерадиокомпания, ожидает композиции и все необходимые материалы в электронном виде на сайте tvr.by. Там же можно ознакомиться с положением проекта", - говорится в сообщении.

К участию в нацотборе приглашаются коллективы и солисты от 9 до 14 лет. Требования к композиции - продолжительность до 3 минут. Язык исполнения - русский или белорусский. Иностранного - не более 40% текста. Кто из кандидатов войдет в финал проекта - решит фокус-группа не позднее 24 августа.

Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат организатору проекта - Белтелерадиокомпании, правообладателю бренда "Евровидение" на территории Беларуси. Детское "Евровидение" в ноябре принимает Польша.-0-