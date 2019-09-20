Завершились выступления всех финалистов нацотбора детского "Евровидения-2019"

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершились выступления всех финалистов национального отбора детского конкурса песни "Евровидение-2019", передает корреспондент БЕЛТА.

Финальное шоу проходит в студии "600 метров" Белтелерадиокомпании. Трансляция гала-концерта ведется на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также на официальном сайте Белтелерадиокмпании. Его ведущими стали - Хелена Мерааи и Андрей Макаенок.

Право первой выйти на сцену выпало 14-летней Елизавете Мисниковой. Она исполнила композицию "Пепельный". Анастасии Жабко - 13 лет, на суд жюри и зрителей она представила песню "Пойми меня". Мария Жилина - рекордсмен национального отбора. Это ее четвертая попытка заполучить заветную путевку на детское "Евровидение". На этот раз Мария исполнила белорусскоязычную композицию "Спявала, гукала, чакала". Ксения Галецкая - обладательница Гран-при Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2019" на "Славянском базаре"- вышла на сцену финального шоу четвертой со своей песней "A better world".

Зажигательную песню "Посмотри на нас" группа Мonkey Tops исполнила под 5 номером. Коллектив представляют четыре девочки в возрасте от 12 до 14 лет. 11-летняя София Хролович пригласила всех потанцевать, исполнив свою динамичную композицию "Давай танцуй". София Рустамовой - 10. Она приехала из Бреста. В финальном шоу девочка представила песню "Скажи мне". Три минчанки из группы "Зефир" покоряли всех с композицией "Лучшие и первые". Могилевчанка Арина Пехтерева не впервые в финале нацотбора. На этот раз она подготовила лирическую композицию "Never Again". Завершила выступление финалистов 12-летняя Мария Ермакова и ее песня "VETRA".

Победителя национального отбора определят по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей. Он получит специальную награду - стилизованное евровизионное сердце, изготовленное по заказу Белтелерадиокомпании стеклозаводом "Неман", - и представит страну на детском "Евровидении-2019" 24 ноября в Гливице. Как ожидается имя победителя нацотбора озвучат в полночь.

В этом году зрительское голосование проходит по системе "один звонок - один голос". Это значит, что за одного участника можно проголосовать только один раз со стационарного телефона, а с мобильного - позвонить и отправить SMS. У зрителей есть 10 минут, чтобы отдать свой голос за понравившихся исполнителей.

Ну, а пока настроение зрителям у экранов и в студии будут создавать специальные гости гала-концерта - представители Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение" разных лет - Ольга Сацюк, Александр Миненок, Хелена Мерааи и Даниэль Ястремский.

Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания - с 2003 года. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". В прошлом году Беларусь уже во второй раз была хозяйкой детского "Евровидения" и собрала рекордное количество участников за всю историю форума: на сцене "Минск-Арены" выступили юные артисты из 20 стран.

Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании как единственному в стране члену Европейского вещательного союза.-0-