Завершился первый этап съемок талант-шоу "X-Factor в Беларуси"

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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня Белтелерадиокомпания завершила первый этап съемок талант-шоу "X-Factor в Беларуси". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании."Более трехсот ярких исполнителей в течение 9 дней выступали перед авторитетными наставниками проекта, но далеко не каждый слышал в ответ желанное "да". Теперь в творческой жизни участников, прошедших телекастинг, начинается новый этап, - рассказали в пресс-службе. - Тренировочный лагерь проекта "X-Factor" - период интенсивной и разноплановой работы над певческим мастерством и сценическим образом. По мере выполнения заданий от наставников количество претендентов на победу с каждым разом будет сокращаться - согласно правилам проекта, до финала дойдут лишь 12 человек. Кто из них станет первым белорусским "иксфактором", станет известно в прямом эфире в декабре 2021 года".О том, как и в какой атмосфере проходили съемки телеканстингов в павильонах Национальной киностудии "Беларусьфильм", расскажут тематические дневники проекта в эфире "Беларусь 1" с 18 сентября. Премьера самого масштабного шоу телесезона 2021/2022 запланирована на "Беларусь 1" 2 октября.Уже сейчас следить за закулисьем "X-Factor в Беларуси" и узнавать подробности можно в официальном аккаунте шоу в Instagram @xfactorbelarus и других социальных сетях, в информационных выпусках Агентства теленовостей и утренней программе "Добрай ранiцы, Беларусь!", а также в эфире каналов Белорусского радио. -0-