Здание Театра имени М.Горького в Минске закроют на капитальный ремонт

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Здание Национального академического драматического театра имени М.Горького закроют на капитальный ремонт, сообщил журналистам художественный руководитель театра Сергей Ковальчик, передает корреспондент БЕЛТА.
"С мая закрываемся на капитальный ремонт с модернизацией сценического комплекса. По плану где-то до ноября будем работать на площадке Республиканского Дворца культуры профсоюзов с некоторыми спектаклями, которые наиболее подходят для этого пространства", - сказал Сергей Ковальчик.
Как предполагается, будет отремонтирована сцена, появится новое световое оборудование.
Что касается ближайших планов, по случаю юбилея заслуженного деятеля искусств Беларуси Валентины Ереньковой в театре с 17 по 21 апреля пройдет неделя спектаклей этого режиссера.-0-
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