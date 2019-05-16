ZENA: мне очень нравится общаться со своими фанатами

16 мая, Тель-Авив /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. Певица ZENА, представляющая Беларусь на международном конкурсе песни "Евровидение-2019", в беседе с корреспондентом БЕЛТА призналась, что ей нравится общаться со своими фанатами.

"В Тель-Авиве меня часто узнают на улице. Здесь много моих фанатов. Они подходят ко мне, просят автограф и делают фото. Они желают мне удачи и хорошо знают слова моей песни "Like it", что приятно вдвойне. Мне очень нравится общаться со своими фанатами", - сказала ZENA.

По словам певицы, сейчас все свободное время она посвящает подготовке к финалу. "Я не единожды уже это говорила: моя мечта - привезти "Евровидение" в Беларусь. Я постараюсь сделать все для этого. Я готова к борьбе", - подчеркнула ZENА.

Финал "Евровидения-2019" запланирован на 18 мая. Белорусская участница исполнит песню "Like it" во второй части финального шоу. Вместе с ней на главную сцену в Expo Tel Aviv выйдут исполнители из Греции, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино, Словении. Это финалисты первого полуфинала. Вторую десятку счастливчиков мы узнаем сегодня по итогам второго полуфинала. Кроме того, в финале выступят представители стран "Большой пятерки": Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испании, и страны-хозяйки Израиля.

Прямую трансляцию второго полуфинала и финала традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24" .

Израиль проводит "Евровидение" в третий раз. Ранее он принимал песенный форум в 1979 и 1999 годах. Слоган "Евровидения-2019" - "Не бойся мечтать".-0-