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ZENA на "Евровидении" в Тель-Авиве сделала вызов Сергею Лазареву

Культура 09.05.2019 | 13:13
Фото Продюсерского центра Виктора Дробыша
Фото Продюсерского центра Виктора Дробыша
Евровидение-2019 Новости темы Евровидение-2019
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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ZENA на международном конкурсе песни "Евровидение-2019" в Тель-Авиве сделала вызов Сергею Лазареву, который является одним из фаворитов конкурса. Такой информацией с корреспондентом БЕЛТА поделилась белорусская участница.

"Я готова побеждать и уже сделала вызов представителю России на конкурсе - Сергею Лазареву. Мы познакомились на "Новой волне", с тех пор дружим. Пересекались несколько раз в Москве перед конкурсом и в Израиле в промежутках между репетициями. Мы ничего друг другу не советуем, находимся в равных условиях и желаем удачи. Каждый из нас знает, чем он должен заниматься и что должен показать на сцене. Вместе с тем я готова идти до конца", - рассказала ZENA.

Фото Продюсерского центра Виктора Дробыша
Фото Продюсерского центра Виктора Дробыша

По словам исполнительницы, она уже успела познакомиться и пообщаться с другими конкурсантами. "6 мая у нас была большая вечеринка в Тель-Авиве. Там были все делегации. Я со всеми хорошо общаюсь. Просто у всех сейчас очень плотный график и не получается часто видеться", - отметила она.

У нашей исполнительницы сегодня вторая репетиция на главной площадке конкурса Expo Tel Aviv. В первом полуфинале ZENA покажет обновленный номер и предстанет в новом образе, который уже покорил многих участников "Евровидения". "Я оцениваю свой номер на очень высокую оценку. Считаю, что у нас все прекрасно получается, и мы должны пройти в финал. Я уверена в своей команде, а команда уверена во мне. Там, где есть вера, уверенность и позитивные эмоции, всегда все получается", - подчеркнула певица.

ZENA готовится ко второй репетиции на главной сцене "Евровидения-2019"ZENA готовится ко второй репетиции на главной сцене "Евровидения-2019"
"ZENA готова бороться и дойти до финала. У нас хороший номер и запоминающаяся песня. В Израиле нашу участницу узнают, к ней подходят прохожие на улице и желают ей удачи", - рассказали в команде.

Беларусь участвует в самом популярном песенном шоу Европы в 16-й раз. ZENA выступит под номером восемь в первом полуфинале 14 мая. Второй полуфинал запланирован на 16 мая, финал - на 18 мая. Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала конкурса традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24".-0-

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Теги
Беларусь, Евровидение, Россия
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