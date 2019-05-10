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ZENA о своей команде, возможностях евровизийной сцены и тинейджерах

Культура 10.05.2019 | 12:47
ZENA. Фото из архива
ZENA. Фото из архива

Первый полуфинал международного конкурса песни "Евровидение-2019" состоится в Тель-Авиве 14 мая. Именно в этот день на сцену Expo Tel Aviv с композицией "Like it" выйдет ZENA. На главной сцене "Евровидения" уже прошли две репетиции белорусской исполнительницы. Эмоциями перед конкурсом она поделилась с корреспондентом БЕЛТА.

- В аэропорту перед вылетом в Тель-Авив ты отмечала, что счастлива от того, что наконец все начинается. Как сейчас ощущения?

- Я безумно рада, потому что началась работа в Израиле. Полностью собралась наша команда, наконец-то увиделись все делегации. Это потрясающие эмоции. Они меня переполняют.

- С представителями других стран уже удалось познакомиться?

- 6 мая у нас была большая вечеринка в Тель-Авиве. Были все делегации. Я со всеми хорошо общаюсь и по-дружески могу поговорить. Просто у всех сейчас очень плотный график, не получается часто видеться.

- Знаю, что ты давно дружишь с Сергеем Лазаревым, который в этом году представляет Россию на "Евровидении" и является одним из фаворитов конкурса. С ним удается общаться?

- Да, с Сергеем мы дружим. В последнее время пересекались несколько раз в Москве перед конкурсом и в Израиле в промежутках между репетициями. Мы ничего друг другу не советуем, находимся в равных условиях и желаем только удачи. Каждый из нас знает, чем он должен заниматься и что должен показать на сцене. Вместе с тем я готова побеждать и уже сделала вызов Сергею.

- ZENA, ты была одной из ведущих детского "Евровидения", сейчас участница взрослого. Атмосфера на конкурсах отличается?

- Мне кажется, что атмосфера везде одинаковая. Просто сами участники детского "Евровидения", наверное, эмоциональнее, они больше переживают. А на взрослом - все более спокойно.

- У тебя прошли уже две репетиции. Как ощущения от сцены?

- Сцена восхитительная, безумно красивые декорации, свет, потрясающий звук, классные специалисты работают на сцене и за сценой. Моя команда потрясающая, и я очень рада, что все получается так, как мы задумали. Это будет очень круто выглядеть и по телевизору, и вживую. Представляю, что будет, когда соберется полный зал зрителей. Это будут невероятные эмоции.

- Что изменилось в твоем номере? Что мы сможем увидеть в первом полуфинале?

- Это будет совершенно другой номер. Я представляю в нем поколение тинейджеров, молодых ребят. Показываю, что можно себя проявлять через музыку, что не надо стесняться, не надо бояться, надо идти вперед, потому что всегда найдутся команда, люди, которые тебе в этом помогут. Я показываю молодость, счастье, радость.

Оцениваю свой номер высоко. Считаю, что у нас все прекрасно получается и мы должны пройти в финал. Уверена в своей команде, и команда во мне уверена.

- Вместе с номером изменился и твой костюм.

- Костюм абсолютно другой. На мне будут дизайнерские сапоги со специальной надписью. Это можно будет увидеть по телевизору в крупных планах.

- Как настраиваешься перед выходом на сцену?

- Каких-то особенных секретов нет. Просто надо собраться, вдохнуть-выдохнуть и пойти на сцену. Не распыляться сильно заранее, потому что надо копить энергию, чтобы потом ее выдавать и дарить зрителям.

- Девиз "Евровидения-2019" - "Позволь себе мечтать". О чем мечтаешь ты?

- Мечта для меня - это что-то глобальное и крупное. Я всегда ставлю перед собой цели, и ближайшая моя цель - победить на "Евровидении". Я мечтаю привезти этот конкурс в Беларусь, заниматься своим творчеством, развиваться. Мечтаю организовать большой сольный концерт. Я очень хочу жить музыкой. Мечтать - это здорово, это вдохновляет, окрыляет, дает импульс творить.

- Вообще ты всегда улыбаешься на фото и в жизни, складывается ощущение, что тебе все очень легко дается.

- За всем стоит много работы. Я просто ко всему отношусь с позитивом. Люблю, когда все спокойно и весело. Поэтому у меня позитивные фотографии и всегда замечательно проходят репетиции. У нас классная команда, царит располагающая и дружелюбная атмосфера.

- Как впечатления от Израиля, где уже побывала?

- Израиль - потрясающая страна. Мне очень понравился Тель-Авив, Иерусалим, Яффа. В Израиле много достопримечательностей, очень комфортная погода и люди добрые, красивые. Я реально вдохновляюсь здесь и отдыхаю. Потрясающее море, закаты красивые. Национальная кухня очень вкусная и полезная. Здесь особенный воздух, много фруктов, овощей. Это очень здорово.

- Скучаешь по дому?

- В Израиле всегда рядом со мной моя команда, мои друзья, мне с ними очень весело, поэтому я не очень сильно скучаю. И конечно, я понимаю, что в скором времени вернусь домой и со всеми увижусь. А сейчас сосредоточена на работе, вокале, тренировках.

- В Минске у тебя есть любимые места?

- Вынуждена сказать, у меня и в Минске не так много времени для отдыха. Потому что в последнее время очень плотный график. Сначала "Новая фабрика звезд" в Москве, сейчас "Евровидение". В Минске мне очень нравится центр города. Я люблю, когда все не банально, а с креативом. У нас много таких мест.

- Количество твоих поклонников увеличилось в последнее время?

- Да, потому что за мной начала наблюдать европейская аудитория. Даже когда мы ездили в Иерусалим, ко мне подходили люди, они напевали нашу песню "Like it". Было очень приятно. Везде узнают. Это здорово.

- Удается ли отвечать в соцсетях фанатам?

- У меня в графике отведено специальное время для социальных сетей, для общения с фанатами, подписчиками.

- Кстати, твое сердце занято?

- Мое сердце занято. При этом оно огромное. Я люблю всех, и меня все любят, я люблю дарить свою любовь, свое внимание и получать ответную реакцию.

- За тебя сейчас болеет вся Беларусь, ощущаешь поддержку земляков?

- Конечно, ощущаю. Эти положительные эмоции доходят до Израиля. Многие пишут, что за меня болеют. Мне приятна и очень важна такая поддержка.

- Ты самая юная участница "Евровидения". Как чувствуешь, повзрослела за последние месяцы?

- Это взрослое "Евровидение", поэтому я себя чувствую взрослой, и до этого не относилась к себе как к маленькой. Вместе с тем многие люди говорят, что все-таки я повзрослела.

Мои мысли сейчас направлены на идеальное выступление, потрясающие репетиции, на то, чтобы провести этот конкурс как огромное путешествие. И, конечно, очень важна поддержка аудитории, зрителей. Я это очень ценю. Не забывайте за меня голосовать в первом полуфинале. Мой номер 8.

- Считаешь это число счастливым для себя?

- На самом деле все числа очень хорошие, просто каждый находит в конкретном числе свой смысл. Для меня номер восемь - классная цифра, она бесконечная, в ней нет конца и начала. Это очень здорово. Уверена, что все будет круто!

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-

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