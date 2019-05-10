ZENA: песню "Like it" поет вся Европа

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Песню "Like it" поет вся Европа. Такой информацией с корреспондентом БЕЛТА поделилась ZENA, которая в этом году представляет Беларусь на международном конкурсе песни "Евровидение-2019".

"Мне и моей команде очень приятно, что "Like it" знают и поют в Европе. В Израиле многие, встретив меня на улице, сразу узнают и начинают напевать слова песни. Я получаю тысячи комментариев ежедневно из многих стран мира. Наша композиция очень запоминающаяся и нравится аудитории. Все желают мне удачи. Очень хочу пройти в финал", - рассказала ZENA.

У белорусской исполнительницы уже состоялись две индивидуальные репетиции на главной площадке конкурса Expo Tel Aviv. 13 мая состоится генеральная репетиция первого полуфинала, где участница конкурса предстанет в обновленном образе, который увидит европейский зритель уже 14 мая.

Беларусь участвует в самом популярном песенном шоу Европы в 16-й раз. ZENA выступит в первом полуфинале под номером восемь. Вместе с нашей конкурсанткой за путевку в финал будут бороться исполнители из Кипра, Черногории, Финляндии, Польши, Словении, Чехии, Венгрии, Сербии, Бельгии, Грузии, Австралии, Исландии, Эстонии, Португалии, Греции, Сан-Марино.

В первом полуфинале голосуют страны-участницы, а также Испания, Франция и Израиль. Телефонные номера для голосования будут объявлены комментатором и обозначены эфирной графикой во время прямой трансляции. В соответствии с правилами конкурса, белорусские телезрители не могут голосовать за песню, представляющую их страну.

Второй полуфинал запланирован на 16 мая, финал - на 18 мая. Комментировать главное музыкальное телевизионное шоу Европы будет журналист Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании Евгений Перлин. Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала конкурса традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24".-0-