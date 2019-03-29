ZENA: постараюсь влюбить в себя зрителя "Евровидения"

Беларусь в этом году на международном конкурсе песни "Евровидение" в Тель-Авиве представит 16-летняя Зина Куприянович, которая выступает под сценическим псевдонимом ZENA. Ее первый дебютный альбом под названием "Космос" вышел в 2017 году. Девушка - обладатель первой премии международного детского музыкального конкурса "Витебск-2014", участница российских проектов "Новая фабрика звезд" и "Новая волна". ZENA дважды пыталась заявить о себе на детском "Евровидении", но в итоге выйдет на взрослую сцену с композицией "Like it". Фактически за месяц до конкурса каждый день юной исполнительницы расписан по минутам, все свое время она посвящает репетициям. В таком плотном графике корреспонденту БЕЛТА все же удалось пообщаться с певицей.

- ZENA, как идет подготовка к "Евровидению"?

- Подготовка идет полным ходом. Репетируем каждый день. Я занимаюсь вокалом и танцами. Сейчас разрабатываем образ, макияж, в общем, идет творческая работа.

- Изменится ли в итоге концепция твоего номера?

- Думаю, это будет совершенно другой номер, он будет отличаться от того, что мы показали на национальном отборе. Номер должен получиться красивым и красочным. Но никаких секретов я раскрывать не буду. Вы все сможете увидеть сами во время моего выступления в полуфинале. Сейчас главное для нашей команды - выработать систему, чтобы все было четко. Скажу только одно: у номера есть своя изюминка, но пусть это будет интригой. Каких-то глобальных изменений песни пока не планируем. Но хочу отметить, что каждый день что-то меняется: что-то добавляем, что-то убираем, стараясь сделать номер лучше.

- Ты знакома с композициями других конкурсантов? Как на их фоне оцениваешь свои шансы на победу?

- Да, я слышала все песни, могу сказать, что все они достойные. С некоторыми конкурсантами даже успела познакомиться. Я никого ни с кем не сравниваю, ни себя, ни их. Потому что сейчас вся моя энергия, все мои идеи и время направлены на работу над номером. Все, что я делаю, все, что будет происходить на сцене в Тель-Авиве, оцениваю на самый максимальный балл.

- А вообще ты требовательна по отношению к себе?

- Я всегда стараюсь делать работу над ошибками, если во время выступлений были какие-то недочеты, стараюсь, чтобы в следующий раз выступление было идеальным. Вообще, у меня в творчестве нет предела, я постоянно развиваюсь, совершенствуюсь, всегда ставлю себе максимально высокую цель и стремлюсь к ней.

- Готовиться к "Евровидению" тебе помогает Виктор Дробыш. Какие он дает советы?

- Он советует только одно - работать каждый день.

- ZENA, ты осознаешь, что в Тель-Авиве будешь представлять Беларусь, чувствуешь ответственность?

- Для меня это огромная честь. Это реально круто в 16 лет представить свою страну на взрослом "Евровидении". Это высокий уровень и большая ступень в моей творческой жизни. И этому предшествовала большая работа. Настоящей школой жизни для меня стал проект "Фабрика звезд", в 14 лет мне приходилось жить одной без родителей, общаясь и работая со взрослыми людьми. Этот проект очень сильно повлиял на меня и мое творчество. Затем я дважды пыталась пройти на детское "Евровидение".

- Кстати, тебе все же удалось выйти на сцену детского "Евровидения", правда, в качестве одной из ведущих. Тогда ты видела волнение конкурсантов, поддерживала их. А как сама будешь справляться с волнением перед выступлением?

- Могу сказать, что на детском "Евровидении" царит более позитивная, спокойная и добродушная атмосфера. Ведь дети всегда все легче воспринимают. Не знаю, как рядом со взрослыми конкурсантами буду справляться с волнением за кулисами, но у меня не бывает такого, чтобы я себе не находила места. Наоборот, появляется какой-то адреналин, мне реально просто хочется выйти на сцену - вот что я испытываю перед выступлением. Волноваться буду за две минуты до выхода, а затем волнение пройдет, потому что сцена для любого артиста - это привычная среда, какая-то платформа, на которой ты устойчиво стоишь и абсолютно не волнуешься. То есть ты выходишь, делаешь свою работу, но при этом отдаешься душой и получаешь эмоции. Конечно, влияет поддержка зала. Если есть отдача зрителей, то намного легче выступать.

- Учитывается ли твое мнение в работе над сценическим образом?

- Я, естественно, работаю с профессионалами, но мы всегда все вместе обсуждаем. Я принимаю самое активное участие в постановке номера, обсуждении декораций, света, своего внешнего вида во время выступления, макияжа. Мне все это очень нравится, ведь я как никто заинтересована в том, чтобы показать достойный номер.

- Но все-таки чем планируешь покорять Европу?

- Думаю, мое выступление будет максимально свежо, трендово, с учетом последних новинок. Это действительно будет классное шоу, все будет очень позитивно и легко. Главный акцент мы делаем на молодость, ведь я самая юная участница "Евровидения-2019". После моего выступления у зрителей не должно остаться никакого грустного осадка. Я нацелена на победу, это уже какое-то программирование на подсознательном уровне, только так можно добиться высоких результатов. Я хочу получить удовольствие от своего выступления и влюбить в себя зрителя.

- Что планируешь делать после "Евровидения"?

- Я не ставлю себе какие-то глобальные задачи. Первоочередная моя цель - выиграть "Евровидение". Это нормальное желание артиста, который участвует в конкурсе. Поэтому буду стараться. А после хочу устроить большой сольный концерт. Дальше не знаю, что будет. Хотела бы снять несколько клипов, выпустить новый альбом, а также сыграть в фильме. Мне поступило такое предложение, сейчас мы его рассматриваем. К слову, в какой-то степени я уже была связана с кинематографом, озвучила главную героиню анимационного мультфильма "Моана". То есть творческая работа будет продолжаться дальше.

Из самых ближайших планов - 26 апреля буду принимать участие в Moskow Eurovision Party 2019 в Vegas City Hall. На концерте свои песни представят конкурсанты из более 10 стран-участниц. Поддержать их по традиции придут российские звезды, финалисты прошлых лет. На сцену выйдет и представитель России на конкурсе песни этого года Сергей Лазарев. Мы познакомились еще в 2013 году на "Новой волне", хорошо общаемся и дружим.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-