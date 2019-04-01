ZENA примет участие в Moscow Eurovision Party 2019

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный представитель Беларуси на международном конкурсе песни "Евровидение-2019" ZENA 24 апреля примет участие в Moscow Eurovision Party 2019 в Москве, представив свою песню "Like it" российской публике, сообщила корреспонденту БЕЛТА певица.

Это будет девятая официальная российская pre-party и большой гала-концерт самого популярного международного песенного конкурса "Евровидение", во время которого свои песни представят конкурсанты более чем 10 стран-участниц, в их числе и Беларусь. Перед концертом состоится красная дорожка и автограф-сессия с участием конкурсантов "Евровидения-2019", а также многочисленные сюрпризы и розыгрыши. Поддержать артистов и познакомиться с их песнями, как обычно, придут и российские звезды, представители бизнес-элиты, финалисты конкурса песни прошлых лет. Кроме того, белорусская исполнительница выступит 6 апреля в традиционном "Концерте "Евровидение" в Амстердаме.

Как рассказала ZENA, сейчас она активно репетирует и работает над образом. На сцену Тель-Авива она выйдет с совершенно новым номером, отличным от того, который был во время национального отбора. "Номер должен получиться красивым и красочным. Но никаких секретов я раскрывать не буду. Вы все сможете увидеть сами во время моего выступления в полуфинале. Скажу только одно: у номера есть своя изюминка, пусть это будет интригой", - отметила она.