ZENA стала открытием "Евровидения-2019" - представитель делегации Литвы

18 мая, Тель-Авив /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. Энергичная певица ZENA стала открытием международного конкурса песни "Евровидение-2019". Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился представитель делегации Литвы Эрик Лиман.
"В самом начале песня "Like it" показалась мне не очень удачной. Но после того как я увидел первую репетицию белорусской исполнительницы, понял, что она пройдет в финал. ZENA - молодая, энергичная, просто находка и открытие для "Евровидения", - сказал Эрик Лиман.
Он уверен, что юная исполнительница блестяще выступит в финале. "Ее песня великолепна. В ее номере все собралось воедино: вокал, хореография, наряд", - добавил представитель делегации Литвы.
Финальное шоу международного конкурса песни "Евровидение-2019" пройдет сегодня. На главную сцену песенного форума в Expo Tel Aviv выйдут представители 26 стран. Певица ZENA исполнит песню "Like it" под номером 19.
Прямую трансляцию финала традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании:
Израиль проводит "Евровидение" в третий раз. Ранее он принимал песенный форум в 1979 и 1999 годах. Слоган "Евровидения-2019" - Dare To Dream ("Не бойся мечтать").-0-
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