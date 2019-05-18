ZENA стала открытием "Евровидения-2019" - представитель делегации Литвы

18 мая, Тель-Авив /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. Энергичная певица ZENA стала открытием международного конкурса песни "Евровидение-2019". Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился представитель делегации Литвы Эрик Лиман.

"В самом начале песня "Like it" показалась мне не очень удачной. Но после того как я увидел первую репетицию белорусской исполнительницы, понял, что она пройдет в финал. ZENA - молодая, энергичная, просто находка и открытие для "Евровидения", - сказал Эрик Лиман.

Он уверен, что юная исполнительница блестяще выступит в финале. "Ее песня великолепна. В ее номере все собралось воедино: вокал, хореография, наряд", - добавил представитель делегации Литвы.

Финальное шоу международного конкурса песни "Евровидение-2019" пройдет сегодня. На главную сцену песенного форума в Expo Tel Aviv выйдут представители 26 стран. Певица ZENA исполнит песню "Like it" под номером 19.

РЕПОРТАЖ: В погоне за хрустальным микрофоном "Евровидения-2019" На главную сцену песенного форума в Expo Tel Aviv выйдут представители 26 стран. Накануне состоялась генеральная репетиция финального шоу. Жюри уже выставило свои оценки, зрители проголосуют сегодня.

Прямую трансляцию финала традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании: "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24" .

Израиль проводит "Евровидение" в третий раз. Ранее он принимал песенный форум в 1979 и 1999 годах. Слоган "Евровидения-2019" - Dare To Dream ("Не бойся мечтать").-0-