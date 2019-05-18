ZENА выступила в финале "Евровидения-2019"

18 мая, Тель-Авив /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. Певица ZENА, которая в этом году представляет Беларусь на международном конкурсе песни "Евровидение", выступила в финале песенного форума. Она вышла на главную сцену конкурса в Expo Tel Aviv под 19 номером, передает корреспондент БЕЛТА.

ZENА выступила блестяще. Ее номер является одним из самых ярких и динамичных в финальном шоу, а песня "Like it" стала настоящим хитом.

В финале в борьбу за хрустальный микрофон вступили представители 26 стран. Победитель будет определен путем сложения баллов от телезрителей и жюри в пропорциях 50 на 50. Жюри проголосовали накануне, телезрители отдадут свои голоса сегодня посредством SMS либо через официальное приложение.

Прямую трансляцию финала традиционно ведут телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24" .

Израиль проводит "Евровидение" в третий раз. Ранее он принимал песенный форум в 1979 и 1999 годах. Слоган "Евровидения-2019" - Dare To Dream ("Не бойся мечтать").-0-